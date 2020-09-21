Mercedes, в котором находился известный хоккеист, сбил светофор в Минске

Источник материала: Onliner

Достоверно известно то, что сообщила ГАИ: 20 сентября около 3:30 на улице Орловской водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на светофорный объект. Пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. Выяснилось также, что в машине находился известный белорусский хоккеист Сергей Костицын.

От прохождения освидетельствования отказался

Ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД г. Минска Татьяна Ященко рассказала, что, по предварительной информации, около 3:30 минут водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, двигался по улице Орловской со стороны проспекта Победителей в направлении улицы Нововиленской и совершил наезд на светофорный объект.

Судя по фото, сбитый светофор оказался в салоне авто.

На месте работали сотрудники ОГАИ Центрального РУВД г. Минска.

— Водитель от прохождения освидетельствования отказался. Обстоятельства произошедшего выясняются, по данному факту проводится проверка, — отметили в ГАИ.

Напомним, что в соответствии с ч. 1 ст. 18.16 Кодекса об административных правонарушениях за отказ от прохождения в установленном порядке процедуры освидетельствования наступает такая же ответственность, как и за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических веществ, психотропных веществ, либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в таком состоянии, — штраф в размере от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления сроком на 3 года.

В машине находился известный хоккеист

О том, что в автомобиле был хоккеист Сергей Костицын, мы узнали от нашего читателя, который, как он утверждает, видел последствия ДТП. По его словам, мужчина был с девушкой. О том, что в автомобиле в момент дорожно-транспортного происшествия находился кто-либо еще, у нас нет информации.





Звонок

Чтобы проверить утверждение читателя, корреспондент Onliner связался с Сергеем Костицыным. Коллеги из спортивных изданий, к слову, пишут, что нападающий находится в Минске, залечил травму и ищет варианты для продолжения своей выдающейся карьеры.

Спросили Сергея о ДТП на улице Орловской.

— Нет-нет, я был не за рулем, — ответил он.

— Просто в машине находились?

— Да.

На фото, как показалось, видна кровь на лбу, возле брови. Однако спортсмен заверил, что не пострадал и с ним все хорошо.

Сергей Костицын — один из самых именитых белорусских хоккеистов. Нападающий из Новополоцка провел шесть сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Монреаль» и «Нэшвилл». За это время он набрал 176 (67+109) очков в 353 матчах в регулярном чемпионате и 15 (4+11) баллов в 40 играх Кубка Стэнли.

Сезон 2018—2019 Сергей Костицын провел в минском «Динамо».