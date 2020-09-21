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В Минске планируют построить новую больницу
Источник материала: Onliner
В Минске в районе Долгиновского тракта планируют построить новую многопрофильную клиническую больницу,
Проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек велись до 2013 года. Предполагалось, что это будет университетская клиника с подразделениями университета. Проект создавался совместно с французской компанией, но потом работы были приостановлены.
— Сейчас город нуждается в новых технологиях, коечном фонде. По поручению главы государства к этой теме вернулись, тот же участок земли остается. Конечно, пересмотрим проект сверху донизу, потому что изменилось время, изменились технологии, появились новые клиники.
Информация о том, в Минске могут построить новую многопрофильную клиническую больницу, которая при необходимости может быть полностью перепрофилирована в инфекционный стационар, появлялась и раньше. Эта тема обсуждалась 2 июня на встрече Александра Лукашенко с Анатолием Сиваком, который тогда занимал должность председателя Мингорисполкома.
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В Минске в районе Долгиновского тракта планируют построить новую многопрофильную клиническую больницу, сообщил БЕЛТА исполняющий обязанности министра...
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