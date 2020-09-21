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В Минске планируют построить новую больницу

21.09.2020 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске в районе Долгиновского тракта планируют построить новую многопрофильную клиническую больницу, сообщил БЕЛТА исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Проектные работы по строительству такого объекта на 1250 коек велись до 2013 года. Предполагалось, что это будет университетская клиника с подразделениями университета. Проект создавался совместно с французской компанией, но потом работы были приостановлены.

— Сейчас город нуждается в новых технологиях, коечном фонде. По поручению главы государства к этой теме вернулись, тот же участок земли остается. Конечно, пересмотрим проект сверху донизу, потому что изменилось время, изменились технологии, появились новые клиники.

Информация о том, в Минске могут построить новую многопрофильную клиническую больницу, которая при необходимости может быть полностью перепрофилирована в инфекционный стационар, появлялась и раньше. Эта тема обсуждалась 2 июня на встрече Александра Лукашенко с Анатолием Сиваком, который тогда занимал должность председателя Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в районе Долгиновского тракта планируют построить новую многопрофильную клиническую больницу, сообщил БЕЛТА исполняющий обязанности министра...
 
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