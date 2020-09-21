ГАИ: неизвестный водитель сбил парня, стоявшего в «живой цепочке», и скрылся (видео)

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили, что 13 сентября около 16:00 на перекрестке улицы Притыцкого и проспекта Пушкина неизвестным водителем на неустановленном транспортном средстве был совершен наезд на пешехода 2003 года рождения. Парень с множественными переломами ноги был госпитализирован.

— В момент происшествия пострадавший находился в «живой цепочке» на проезжей части, которая была организована гражданами предположительно с целью блокирования движения транспорта на участке и создания заторовых ситуаций на дорогах столицы, — отметили в Госавтоинспекции.

Водитель и транспортное средство устанавливаются сотрудниками УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Очевидцев происшествия просят обращаться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома (проспект Дзержинского, 3) или звонить по телефонам: (8 017) 239-30-16 или 102. Конфиденциальность гарантируется!

Пешеходам в Госавтоинспекции напоминают, что, выходя в неположенном месте на проезжую часть, они не только создают препятствие для движения транспорта, но и подвергают свою жизнь неоправданному риску.