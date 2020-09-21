Совет министров иностранных дел ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, но не утвердил список санкций

Источник материала: Onliner

Сегодня прошло заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС. После него верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о результатах: «Все главы МИД ЕС считают выборы в Беларуси сфальсифицированными, Лукашенко не является законно избранным президентом».

При этом Боррель пояснил, что ЕС не намерен вмешиваться в дела Беларуси, только призывает к национальному диалогу и честным выборам. Министры иностранных дел ЕС поддержали призыв к новым выборам под эгидой ОБСЕ.

Также стало известно, что ЕС не утвердил санкции против Беларуси, потому что не было единогласного решения. Как и ожидалось, решение блокирует Кипр, который протестует по своему поводу, требуя санкций против Турции из-за ее действий по добыче полезных ископаемых на севере Кипра.