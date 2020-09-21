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Совет министров иностранных дел ЕС признал выборы в Беларуси сфальсифицированными, но не утвердил список санкций

21.09.2020 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня прошло заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС. После него верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о результатах: «Все главы МИД ЕС считают выборы в Беларуси сфальсифицированными, Лукашенко не является законно избранным президентом».

При этом Боррель пояснил, что ЕС не намерен вмешиваться в дела Беларуси, только призывает к национальному диалогу и честным выборам. Министры иностранных дел ЕС поддержали призыв к новым выборам под эгидой ОБСЕ.

Также стало известно, что ЕС не утвердил санкции против Беларуси, потому что не было единогласного решения. Как и ожидалось, решение блокирует Кипр, который протестует по своему поводу, требуя санкций против Турции из-за ее действий по добыче полезных ископаемых на севере Кипра.

 
 
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Сегодня прошло заседание Совета министров иностранных дел стран ЕС. После него верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп...
 
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