Латушко и Ковалькова выступили в Европарламенте 21 сентября

Источник материала: Ежедневник

фото: onliner.by

Помимо Светланы Тихановской, сегодня на заседании комитета по международным делам Европейского парламента выступили члены Координационного совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко.

Напомним, первой взяла слово Светлана Тихановская, которая выразила уверенность , что протесты в Беларуси не прекратятся, и призвала европеских политиков оказаться давление на Лукашенко.

Вслед за ней слово взяла Ольга Ковалькова, которая рассказала об очередных фактах репрессий против мирных людей, выходящих на улицы для выражения свой гражданской позиции. Ковалькова призвала приравнять к пыткам условия заключения и содержания Павла Северинца, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Марии Колесниковой, Максима Знака, Татьяны Каневской и множества других людей, оказавшихся под стражей, сообщает Tut.by .

По словам Ковальковой, отношения Александра Лукашенко как с Евросоюзом, так и с Россией уже не могут быть прежними.

— Для европейцев услужливые дипломаты представляли Лукашенко как единственного гаранта независимой Беларуси. Но именно Лукашенко подписал союзный договор, втянул Беларусь в военный блок с Россией, уничтожал белорусскую культуру, язык и образование, арестовывал и бросал в тюрьмы патриотов Беларуси. С другой стороны — долгое время Лукашенко грозил России мифической угрозой со стороны Запада. За это режим получал кредиты, дипломатическую, информационную и другую поддержку. Он и сейчас пытается это сделать. Но, по всей видимости, Лукашенко уже порядочно надоел Кремлю. — заявила она.

Ковалькова сказала, что руководство России подталкивает Лукашенко к конституционной реформе. Однако она считает, что Лукашенко не способен к диалогу с народом, поэтому такая реформа возможна только при условии его ухода с высшего поста. По ее словам, во властной вертикали и среди силовиков уже началось брожение, а руководство Беларуси тратит последние средства на обеспечение их лояльности.

Ольга Ковалькова призвала власти ЕС уже сейчас принимать активные меры по оказанию поддержки оппозиционным действующему режиму структурам, а также простым белорусам.

— Мы просим вас вспомнить положения Будапештского меморандума и требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом при посредничестве ЕС, США и России. В случае обеспечения предметного диалога Европейский союз должен оказать значительную финансовую и организационную поддержку новому демократически избранному правительству Беларуси. А уже сегодня можно вести разговоры об отмене виз для простых белорусов — это была бы хорошая помощь. Мы просим вас подготовить пакет помощи для демократической Беларуси. режим Лукашенко довел экономику страны до ужасного состояния. Новому демократическому правительству понадобится международная помощь для того, чтобы вывести страну из социально-экономического и политического кризиса, — заявила Ковалькова.

Она вновь повторила тезис о санкциях против ответственных за преступления, прекращение помощи государственным структурам со стороны ЕС, проведении расследования совершенных нарушений прав человека. Ковалькова также попросила провести слушания о ситуации в Беларуси в национальных парламентах стран-членов ЕС и с 5 ноября 2020 года, в соответствии с резолюцией Европарламента, больше не рассматривать Лукашенко руководителем страны (истечения его нынешнего президентского срока. — Прим. ред).

Дальше в Европарламенте по видеосвязи выступал Павел Латушко. Он сказал, что власти Беларуси за время протестов задержали около 12 тысяч граждан, а также заявил, что семь человек за это время погибло (по официальным данным, за время протестов погибли три человека — Прим. ред.) и есть пропавшие без вести. По его словам, правозащитники располагают информацией о более 1800 заявлений о насилии со стороны милиции, а около 800 человек к настоящему моменту выехало в Литву и Польшу, став фактическими беженцами.

— Как бы ни старалась пропаганда, именно действия силовиков сравнивают с нацистским Гестапо. Именно материалы государственных СМИ сравнивают с геббельсовской пропагандой. Парадокс: страна, пострадавшая от фашизма в прошлом веке, вновь столкнулась с этой мерзостью в 21-м, — сказал Латушко.

По его словам, репрессиям подверглись более 40 белорусских дипломатов за их гражданскую позицию. Он повторил многие тезисы предыдущих ораторов.

— Я вынес за скобки в своем выступлении Россию. У российской стороны пока, к сожалению, особая позиция: не замечать и не слышать белорусское общество, никого, кроме Лукашенко, несмотря на то, что он неоднократно обманывал Россию. Особенно ярко это проявилось в преддверии выборов. Убежден, что другого пути нет, и наши российские партнеры прежде всего в интересах сохранения дружеских отношений прислушаются к голосу белорусского народа. Мы не заинтересованы дружить с Россией против ЕС, также как у нас нет мыслей углублять отношения с ЕС против России, — заявил Латушко.

После выступлений евродепутатов слово вновь было предоставлено членам президиума Координационного совета. Особенно эмоциональна была Ольга Ковалькова: «Без новых выборов мы будем продолжать сидеть в тюрьмах, нас будут выдворять из страны и нас будут избивать. Мы должны выбрать себе президента сами».

Павел Латушко поддержал прозвучавшее предложение о создании информационного центра Координационного совета в Брюсселе для оперативного информирования структур ЕС о ситуации в Беларуси. Латушко подчеркнул важность решения о непризнании Лукашенко президентом Беларуси с 5 ноября структурами Евросоюза — Европарламентом и Еврокомиссией. Он отметил, что подобные решения должны принять также национальные органы в странах-членах ЕС. Латушко заявил, что Евросоюз и Россия должны обеспечить диалог между властями и гражданским обществом, а евродепутаты должны попытаться повлиять на своих российских партнеров для осуществления этого.

