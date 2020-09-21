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Белорусы смогут улететь в Россию только при наличии отрицательного теста на COVID-19
21.09.2020 18:11 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: kobrincity.by
Посольство Беларуси в России напомнило об условиях въезда на территорию РФ.
С 21 сентября Россия отменила ограничения на въезд в страну через воздушные пункты пропуска для белорусов. Авиарейсы будут выполняться раз в неделю Авиакомпании согласовывают дату начала полетов и графики предстоящих рейсов.
Кроме того, пассажиры обязаны заполнить декларацию о состоянии здоровья для предъявления в пункте пропуска по прибытии в Россию. Сделать это можно в специальной форме на сайте «Белавии» или непосредственно на борту самолета.
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Посольство Беларуси в России напомнило об условиях въезда на территорию РФ.
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