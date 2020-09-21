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Белорусы смогут улететь в Россию только при наличии отрицательного теста на COVID-19

21.09.2020 18:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: kobrincity.by

Посольство Беларуси в России напомнило об условиях въезда на территорию РФ.

С 21 сентября Россия отменила ограничения на въезд в страну через воздушные пункты пропуска для белорусов. Авиарейсы будут выполняться раз в неделю Авиакомпании согласовывают дату начала полетов и графики предстоящих рейсов.

В связи с этим посольство Беларуси в России напомнило, что согласно действующему постановлению главного санитарного врача России от 27 июля обязательным условием для въезда на территорию РФ через воздушный пункт пропуска (в том числе транзитом) является наличие у пассажира медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполненного не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию России.

Кроме того, пассажиры обязаны заполнить декларацию о состоянии здоровья для предъявления в пункте пропуска по прибытии в Россию. Сделать это можно в специальной форме на сайте «Белавии» или непосредственно на борту самолета.

 
 
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Посольство Беларуси в России напомнило об условиях въезда на территорию РФ.
 
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