Как в Беларуси получать и тратить пенсию с максимальной выгодой? Советы экспертов

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Куда лучше идти за пенсией – в банк или на почту?



Лучше в банк. Зачем стоять в очереди каждый месяц, когда есть возможность получать пенсию прямо на карту? Ее выпуск и обслуживание где-то происходит на платной основе, где-то бесплатно. Для пользователей пакета «Пенсионный» Банка Дабрабыт она полностью бесплатна, а по своим возможностям сравнима с премиальным «пластиком». То есть, это хорошая возможность получить карту с многочисленными бонусами, не потратив ни копейки. Например, выпуск аналогичного продукта в Белагропромбанке стоит 8 рублей. А в Приорбанке за обслуживание карточки будут списывать 65 копеек в месяц.

Какой тип карты лучше всего выбрать пенсионеру?

В Беларуси пенсионерам доступны карточки трех типов платежных систем – БЕЛКАРТ, Visa и MasterCard. С БЕЛКАРТом можно рассчитываться только по Беларуси. Visa и MasterCard – международные. В принципе, существует кобрединговая карта БЕЛКАРТ-Maestro, которая также позволяет рассчитываться за рубежом, но принимают ее далеко не все иностранные интернет-магазины. Например, Приорбанк предлагает пенсионное обслуживание на основе карт всех трех типов, Белагропромбанк готов предоставить БЕЛКАРТ и MasterCard, Беларусбанк и Белинвестбанк – БЕЛКАРТ-Maestro.

В Банке Дабрабыт при оформлении пенсии выдают Mastercard Standard. Ею удобно пользоваться как в Беларуси, так и за границей. Кроме того, обладателям такой карты доступны специальные акции и розыгрыши от самой Mastercard.

Какие преимущества могут быть у пенсионной карты?

Прежде всего, это манибэк на определенные покупки. В каждом банке условия свои. Например, МТБанк осуществляет манибэк 1% за любые расчеты картой. Белагропромбанк вернет 2% при расчете в аптеках и продовольственных магазинах. А в Банке Дабрабыт пенсионеры получат обратно 2% за покупки в аптеках, местах отдыха и при оплате проезда. Также каждый банк развивает собственную сеть магазинов-партнеров, в которых предусмотрены скидки при расчете банковской картой. Но пенсионные карты принимают участие в них далеко не всегда.