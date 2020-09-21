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Как в Беларуси получать и тратить пенсию с максимальной выгодой? Советы экспертов
Источник материала: Myfin
Куда лучше идти за пенсией – в банк или на почту?
Лучше в банк. Зачем стоять в очереди каждый месяц, когда есть возможность получать пенсию прямо на карту? Ее выпуск и обслуживание где-то происходит на платной основе, где-то бесплатно. Для пользователей пакета
Какой тип карты лучше всего выбрать пенсионеру?
В Беларуси пенсионерам доступны карточки трех типов платежных систем – БЕЛКАРТ, Visa и MasterCard. С БЕЛКАРТом можно рассчитываться только по Беларуси. Visa и MasterCard – международные. В принципе, существует кобрединговая карта БЕЛКАРТ-Maestro, которая также позволяет рассчитываться за рубежом, но принимают ее далеко не все иностранные интернет-магазины. Например, Приорбанк предлагает пенсионное обслуживание на основе карт всех трех типов, Белагропромбанк готов предоставить БЕЛКАРТ и MasterCard,
В Банке Дабрабыт при оформлении пенсии выдают Mastercard Standard. Ею удобно пользоваться как в Беларуси, так и за границей. Кроме того, обладателям такой карты доступны специальные акции и розыгрыши от самой Mastercard.
Какие преимущества могут быть у пенсионной карты?
Прежде всего, это манибэк на определенные покупки. В каждом банке условия свои. Например,
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