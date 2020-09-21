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Колесникова и Салей остаются под стражей: суд отклонил жалобы защиты

21.09.2020 18:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Мария Колесникова остается под стражей — суд Партизанского района отклонил жалобу защиты о применении к ней данной меры пресечения.

Поддержать Марию Колесникову и ее отца в Минский городской суд, где рассматривалась жалоба, пришло несколько десятков человек, в том числе послы стран ЕС: посол Франции, Австрии, Румынии, сотрудники Представительства ЕС в Беларуси, посольства Великобритании, Латвии, передает tut.by.

Заседание было закрытым, люди ожидали решения под дверью зала заседания и у входа в суд более трех с половиной часов. В итоге суд отклонил жалобу защиты, Колесникова остается под стражей.

В заседании она участвовала по видеосвязи, и когда на оглашение решения позвали дипломатов и всех ожидающих под дверью людей, Колесникова помахала им и показала фирменный знак «Сердце». Люди встретили ее аплодисментами, за что судья попыталась всех выгнать из зала. Но люди не ушли, и судья зачитала решение при них.

Адвокаты Людмила Казак и Александр Пыльченко будут обжаловать решение суда. Жалобу защитников Ильи Салея также отклонили, он тоже остается под стражей.

Напомним, ранее суд отклонил аналогичную жалобу защиты Максима Знака. Знак содержится в СИЗО № 1 Минска, Мария Колесникова вечером 11 сентября оттуда была переведена в следственный изолятор в Жодино.

 
Теги: Минск
 
 
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Мария Колесникова остается под стражей — суд Партизанского района отклонил жалобу защиты о применении к ней данной меры пресечения.
 
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