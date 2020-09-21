БГУ увольняет преподавателя, которая координировала стачком университета

Источник материала: АФН

Руководство БГУ 18 сентября приняло решение уволить Светлану Волчек, которая 6 лет проработала преподавателем на факультете радиофизики и компьютерных технологий университета.

«Было заседание профкомов всех факультетов, где, как я поняла, поддержали решение о моем увольнении. Официальная причина — то, что я 14 сентября не проводила занятия. Но я заранее договорилась, чтобы в этот день меня подменил другой преподаватель. Это нормальная практика, за шесть лет моей работы такое случалось не раз, у нас хороший коллектив, коллеги всегда помогают друг другу. Но в этой ситуации это сочли нарушением. С меня взяли объяснительную, в которой я указала, что накануне отбывала административный арест в городе Иваново, где меня задержали. 12 сентября меня освободили, мне нужно было время немного восстановиться, и в понедельник, 14 сентября, я возвращалась в Минск», - рассказала Волчек, которую цитирует tut.by.

Светлана уточняет, что она занимала активную гражданскую позицию: собирала подписи среди студентов и преподавателей под петицией с политическими требованиями на имя ректора БГУ, координировала стачком университета, создала чат единомышленников.

Именно за репост анонса марша в этом чате ее в итоге и отправили на 15 суток административного ареста.

«Насколько мне известно, коллеги готовили ходатайство о том, чтобы меня оставили работать в университете, однако в итоге единственный вариант, который мне были готовы предложить, — увольнение по соглашению сторон. Однако я сама увольняться не хочу, я люблю физику, люблю своих студентов и хочу и дальше работать в университете. Поэтому если меня решили увольнять, пусть увольняют по статье. Я написала ректору заявление, чтобы меня ознакомили с приказом, пока ответ я не получила», - сообщила преподаватель.

Светлана говорит, что пока не нашла новую работу.