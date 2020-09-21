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Дмитрий Молош: Мы — с народом. Наверное, никогда в истории суверенной Беларуси так тяжело не было, как сейчас

21.09.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский главный тренер латвийской "Лиепаи" Дмитрий Молош поделился мнением о событиях на родине.





"Естественно, мы переживаем. В нашей родной стране происходят такие события. Мы — с народом. Ребята и я как главный тренер. Наверное, никогда в истории суверенной Беларуси так тяжело не было, как сейчас. Хотим высказать всем поддержку. В такое непростое время в Беларуси происходят такие события. Здесь тяжело что-то говорить", — сказал Молош в интервью by.tribuna.com.
 
 
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Белорусский главный тренер латвийской "Лиепаи" Дмитрий Молош поделился мнением о событиях на родине.
 
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