Дмитрий Молош: Мы — с народом. Наверное, никогда в истории суверенной Беларуси так тяжело не было, как сейчас

"Естественно, мы переживаем. В нашей родной стране происходят такие события. Мы — с народом. Ребята и я как главный тренер. Наверное, никогда в истории суверенной Беларуси так тяжело не было, как сейчас. Хотим высказать всем поддержку. В такое непростое время в Беларуси происходят такие события. Здесь тяжело что-то говорить", — сказал Молош в интервью