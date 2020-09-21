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Единогласное решение: главы МИД ЕС отказались признавать Лукашенко президентом

21.09.2020 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министры иностранных дел стран-членов ЕС приняли единогласное решение по поводу ситуации в Беларуси: результаты президентских выборов сфальсифицированы, Александр Лукашенко не является законно избранным президентом

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В то же время главы МИД ЕС не смогли прийти согласию относительно введения санкций против режима Лукашенко. Этот вопрос будет решаться на уровне глав государств и правительств.

По неофициальной информации, решение по санкциям заблокировал Кипр.
 
 
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Министры иностранных дел стран-членов ЕС приняли единогласное решение по поводу ситуации в Беларуси: результаты президентских выборов сфальсифицированы,...
 
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