Крутой Николай Козеко. Что мы знаем о великом тренере фристайлистов

Ответ властей не заставил себя ждать. Спортсменам и тренерам подрезали стипендии, а директора РЦОР по фристайлу Вадима Кривошеева уволили по статье за «плохую идеологическую работу в коллективе».





Под раздачу попал и главный тренер сборной Николай Козеко, у которого после выборов пострадал родственник жены. Один из самых успешных коучей в суверенной истории Беларуси, который, кстати, голосовал за Александра Лукашенко, после 9 августа осудил жестокость силовиков и усомнился в честности выборов.





Вскоре после этого Козеко лишили именной президентской стипендии, а еще требуют вернуть все деньги, полученные по ней с июля 2019-го по июнь 2020-го. Интересно, что подпись под приказом поставил уже новый, уж наверное, идеологически правильный директор РЦОР Сергей Марченко.





Козеко ознакомился с документом и обратился к министру спорта с письмом-обращением за разъяснением о сути претензий.





«Понимаете, есть перечень положений, за что выдается стипендия, есть перечень, за что она снимается. Все шито белыми нитками. Может, придумают сейчас что-то, какие-то изменения в положения внесут, но это же указ президента, поэтому не думаю, что все будет быстро решаться. Будем смотреть», – прокомментировал ситуацию Козеко.





Трибуна » рассказывает интересные факты о титулованном специалисте. Вообще, тренер мог не добиться всех своих регалий, если бы не его стойкость и честность. «» рассказывает интересные факты о титулованном специалисте.





Вырос в интеллигентной семье

Козеко родился в Минске. Его отец – известный литературный критик Янка Казека (Иван Дорофеевич Козеко). После войны он занимался изучением творчества Кондрата Крапивы и Кузьмы Чорного. Казека был главным редактором издательства «Беларусь». В квартире будущего известного тренера часто бывали известные деятели искусства, говорившие на белорусском языке. Особенно юному Николаю запомнился Петрусь Бровка.





«Его появление [в квартире] любого ставило по стойке смирно. Или это я себе в голове нарисовал?.. Все-таки человек со статусом. Начальник моего отца. А тот же Иван Мележ – рубаха-парень. С первого знакомства захватывал разговор. Литераторы очень любили спорт и всегда интересовались моими делами. У меня тогда как раз стало получаться в прыжках на батуте», – вспоминал тренер.





Мать Козеко родилась в Нью-Йорке в семье иммигранта. По этой причине во времена СССР Николаю приходилось много объясняться перед властями при выездах за границу.





Чемпион СССР

Минчанин занимался прыжками на батуте. Занятия проходили в небольшом здании, которое до сих пор стоит возле станции метро «Немига». Интересно, что еще не так давно там занимались наши фристайлисты.





В 1972 году 22-летний Козеко стал чемпионом СССР. Кто знает, будь тогда прыжки на батуте олимпийским видом (впервые их ввели в программу в 2000-м), каких бы спортивных успехов достиг белорус. Закончив институт физкультуры, а вскоре и спортивную карьеру, Козеко стал тренером по прыжкам в воду.





Во фристайле уже 35 лет

В 1985 году Минск посетил Констинтин Данилов, под руководством которого Козеко прыгал на батуте. Наставник белоруса показал на видеопроигрывателе экс-подопечному новый вид спорта – фристайл. После уговоров Козеко согласился возглавить экспериментальную сборную БССР по новому направлению. Фактически коуч возглавляет команду уже 35 лет!









Начал с трагедии

Через полгода команда отправилась на сборы в Кабардино-Балкарию. Первые тренировки закончились очень неприятным инцидентом – Елена Серкульская приземлилась на голову, сломав шейный отдел позвоночника. Происшествие побудило Спорткомитет СССР уделить больше внимания технике безопасности при занятии фристайлом.





Событие в самом начале тренерской карьеры не сломало Козеко. Специалист продолжил заниматься новым видом спорта и помогать Серкульской, которая вышла замуж и стала чемпионкой мира по танцам на коляске.





С первой Олимпиады вернулся без медалей

На Игры-1994 в Лиллехаммере, первых суверенных для Беларуси, Козеко привез троих воспитанников. Один из них – Алексей Парфенков – неожиданно выиграл квалификацию. До финала оставалось четыре дня. Акробат ходил по деревне, где его уже начали поздравлять с предстоящей победой. Парень перегорел и показал в финальных прыжках результат, далекий от квалификационного. В итоговом протоколе Парфенков оказался всего 12-м.





Козеко вынес урок из дебютной Олимпиады и больше с Игр без медалей не возвращался.





Один из самых успешных тренеров в суверенной истории Беларуси

Специалист воспитал не одно поколение фристайлистов, которые из года в год приносят стране награды. В том числе олимпийские. Всего с Игр подопечные Козеко привезли семь медалей (4+1+2). Больше в зимних видах завоевали лишь биатлонисты – 10 (4+4+3). Но не будем забывать, сколько комплектов медалей разыгрывается в этих видах на Олимпиадах – здесь фристайл заметно уступает.





Государство оценивало заслуги тренера всевозможными наградами. В 1998 году Козеко получил медаль «За трудовые заслуги», в 2010-м награжден Орденом почета. С 2002 по 2014 годы специалист получил Ордена Отечества всех трех ступеней, став полным кавалером. В 2014-м и 2018-м Козеко признавали лучшим тренером страны.



Приглашали за границу, но отказывался

Конечно, такого тренера не раз хотели видеть у себя сборные разных стран. Однако Козеко до сих пор верен Беларуси.





«Лучше, чем дома, мне нигде не будет. Да и всех денег заработать невозможно», – сказал Козеко в одном из интервью.





Учителю олимпийских чемпионов приходится не только руководить тренировочным процессом, но еще заниматься административной работой и лоббировать интересы команды. При этом Козеко все-таки по душе чистый спорт.





«Интерес для меня представляет теперь само расширение человеческих возможностей», – говорил прославленный тренер.





Выдерживал критику от Лукашенко

Случилось это на последней Олимпиаде в Пхенчхане. Квалификационный прыжок Антона Кушнира судьи оценили низкими баллами, что не позволило белорусу пробиться в финал. Козеко опротестовал такое решение. Чуть позже к делу подключился Лукашенко в статусе президента НОК.





При этом он раскритиковал тренерское решение прыгать сложную программу Станиславу Гладченко. По мнению Лукашенко, исполни акробат менее замысловатый прыжок, бронза была бы в кармане. Ответ Козеко не заставил себя ждать. Коуч согласился с критикой, но при этом объяснил логику прыжков подопечного.





«Абсолютно согласен с Александром Григорьевичем, с тактической точки зрения напрашивался более простой прыжок. Вариант тройного сальто с четырьмя винтами, два из которых – в третьем сальто, позволял бороться за медаль. Это третий и самый сложный вариант тройного сальто с четырьмя винтами. Наша беда, что у Гладченко его не было. К сожалению, мы со Стасом его ни разу не пробовали», – разъяснил Козеко.







Филателист, любящий балет

В жизни вне спорта у Козеко две слабости – марки и балет. Любовь к последнему обнаружилась еще в детстве, когда в доме собирался весь цвет столичной литературы. К 70 годам Козеко сохранил любовь к балету, считая его языком, который понятен каждому.





Также специалист не остает от жизни: в своем возрасте он не имеет проблем с техникой и использует iPad для работы и отдыха.