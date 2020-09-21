Известный инсайдер озвучил названия новых iPhone, которые Apple покажет в этом году

Источник материала: Tut.by

Известный точными прогнозами инсайдер с ником L0vetodream в Twitter раскрыл финальные названия всех четырех готовящихся к анонсу смартфонов Apple.



Фото: EverythingApplePro

По информации источника, девайсы назовут так: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Ранее сообщались и приблизительные цены аппаратов в США. Так, iPhone 12 mini получится купить от 749 долларов, iPhone 12 — от 799 до 849 долларов. Топовые Pro-модели, вероятно, оценят в 999 и 1099 долларов за стартовые конфигурации, хотя ценник может подскочить.

Скорее всего, 30 сентября Apple наконец объявит дату презентации новинок — ее назначат на 6 октября. Впрочем, есть небольшой шанс, что устройства все же представят 30 сентября, и что и искусственно затягивать интригу не будут. Но есть нюанс: 30 сентября — это среда, а 6 октября — вторник. Как правило, анонсы Apple происходят по вторникам, а продажи стартуют в пятницу на следующей за ней неделе.

Напомним: iPhone 12 mini оснастят экраном на 5,4 дюйма, iPhone 12 — на 6,1 дюйма, iPhone 12 Pro — на 6,1 дюйма, iPhone 12 Pro Max — на 6,7 дюйма. Все четыре девайса получат OLED-панели, процессор Apple A14 Bionic, возможность работать в 5G-сетях, а также сдвоенные и строенные основные камеры. Правда, из комплектов поставки пропадут проводные наушники и адаптеры питания. Останется только кабель с USB-C на Lightning.

Еще один известный аналитик — Минг-Чи Куо — недавно заявил, что ждать от линейки поддержки экранами 120 Гц не стоит. Эту «фишку» якобы приберегли на следующий год. Зато объем постоянной памяти, скорее всего, возрастет до 128 ГБ. Оперативной памяти в iPhone 12 mini и iPhone 12 будет 4 ГБ, в Pro-версиях — 6 ГБ. Правда, уменьшатся емкости батареи. Компенсировать это собираются за счет менее «прожорливого» процессора, изготовленного по 5-ни техпроцессу.

А еще появятся новые цвета корпуса: как минимум iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут доступны в темно-синем цвете — прямо как новенькие смарт-часы Watch Series 6.

Ниже — цены популярных сейчас iPhone: