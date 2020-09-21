В России составили список депутатов-латифундистов. У некоторых земли - размером с Мальту

Источник материала: Tut.by

Журнал Forbes на основе данных из деклараций о доходах и собственности за 2019 год составил рейтинг чиновников и депутатов по площади объектов недвижимости, находящихся в собственности у них самих и членов их семей. Об этом пишет Newsru.com .



Фото с сайта pixaby.com

Лидером этого рейтинга стал депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа от «Единой России» Василий Крюк, который указал в декларации 195 земельных участков общей площадью 372,7 квадратного километра (больше площади государства Гренада). В декларации не указано назначение этих земель, но, по данным «СПАРК-Интерфакс», он является бенефициаром ООО «Рассвет» в Курганской области. Эта компания занимается выращиванием зерновых культур и производством рапса, а ее выручка в прошлом году составила 472 млн рублей, или около 6,3 млн долларов.

На втором месте идет депутат Псковского областного собрания депутатов Виктор Гречин («Единая Россия»), задекларировавший 29 участков площадью 324,7 квадратного километра (больше площади Мальты). Гречин возглавляет и является совладельцем агрофирмы «Победа» — крупнейшего в Псковской области производителя овощей. Ее выручка в прошлом году составила 250 млн рублей, или около 3,3 млн долларов.

Тройку лидеров рейтинга Forbes замыкает депутат Верховного совета Хакасии Владимир Санников («Единая Россия»). Он и супруга владеют 67 участками площадью 220 квадратных километров. Санников является гендиректором и совладельцем ООО «Целинное» (занимается производством молока и разведением крупного рогатого скота). Также Санникову принадлежит ООО «Сонское», которое также занимается разведением крупного рогатого скота.

Следующим в списке оказался депутат Законодательного собрания Алтайского края единоросс Сергей Бенслер, который задекларировал участки площадью 175,5 квадратного километра. Бенслер возглавляет агропромышленную компанию «Колос», занимающуюся выращиванием зерновых культур.

Далее идет депутат Воронежской областной думы Александр Князев («Единая Россия»), которому принадлежат 143 участка площадью 160,3 квадратного километра (сопоставимо с площадью Лихтенштейна). Князев возглавляет крестьянско-фермерское хозяйство «ИП Князев», которое занимается производством зерновых культур, мяса и молока. Помимо земли, Князеву и его супруге принадлежат зернохранилища, склады, коровники и различная сельскохозяйственная техника.