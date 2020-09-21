В Минске водитель VW сбил парня, который стоял в «живой цепочке», и скрылся

Источник материала: Tut.by

В Минске автомобиль сбил несовершеннолетнего парня, водитель с места аварии скрылся, сообщили в столичной ГАИ.

Происшествие случилось 13 сентября, около 16.00, на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притыцкого. Здесь неустановленный водитель на Volkswagen Polo сбил 17-летнего пешехода.

В результате ДТП парень получил множественные переломы ноги и был госпитализирован.

— В момент аварии пострадавший находился в «живой цепочке» на проезжей части, которая была организована гражданами, предположительно, с целью блокирования движения транспорта, — проинформировали в ГАИ.

Сейчас водитель и транспортное средство устанавливаются сотрудниками ГАИ. Инспекторы просят очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 8 017 239-30-16 или 102.