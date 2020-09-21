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Из Солигорского РОВД отпущен 21 из 22 задержанных участников акции в поддержку шахтера Кудёлки

21.09.2020 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из Солигорского РОВД отпущен 21 из 22 задержанных участников акции в поддержку шахтера Олега Кудёлки, в милиции остался сопредседатель стачкома «Беларуськалия» Анатолий Бокун, сообщил БелаПАН член движения «За Свободу» Павел Батуев.

«Нас задержали около 12 часов, всего 22 человека. Привезли с рудника в город, обходились достаточно корректно», — рассказал Батуев.

По его словам, среди задержанных было много людей с «Беларуськалия». После беседы в актовом зале о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях всех, кроме Бокуна, освободили без составления протоколов.

По мнению Батуева, одному из руководителей стачкома, скорее всего, дадут административный арест. «Вся эта ситуация началась с того, что хотели задержать Бокуна: вы все расходитесь, а его мы заберем», — пояснил активист.

Таким образом, задержание длилось около пяти часов.

Утром 21 сентября силовики задержали шахтеров «Беларуськалия», пришедших поддержать своего коллегу Олега Кудёлку, который после ночной смены отказался выходить на поверхность в знак протеста против репрессий в отношении стачечного комитета предприятия, задержаний, избиений и пыток мирных граждан, фальсификации президентских выборов.

По данным УВД Миноблисполкама, из 22 задержанных возле 4-го рудоуправления «Беларуськалия» только пять являются работниками этого предприятия.

 
 
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Из Солигорского РОВД отпущен 21 из 22 задержанных участников акции в поддержку шахтера Олега Кудёлки, в милиции остался сопредседатель стачкома «Беларуськалия»...
 
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