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Тихановская: Народ Беларуси никогда не примет итоги выборов

21.09.2020 18:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Народ Беларуси никогда не примет итоги прошедших 9 августа выборов, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая 21 сентября на заседании комитета Европарламента по иностранным делам.

«Лукашенко потерял остатки своей легитимности и общественной поддержки, — сказала она. — Он отчаянно цепляется за власть и запугивает нас войной. Те, кто верен ему, чувствуют свою безнаказанность и устраивают публичные карательные зачистки. Я никогда не забуду голоса, которые слышала возле Окрестина, где задержанных насиловали и пытали. И чтобы вы понимали, все это происходит в центре Европы в 2020 году».

Тихановская поблагодарила Европарламент за то, что в принятой на прошлой неделе резолюции говорится о непризнании Лукашенко легитимным президентом Беларуси, содержатся требования об освобождении всех политзаключенных и о введении санкций в отношении тех, кто причастен к фальсификациям в ходе выборов и политическим репрессиям.

Экс-кандидат на пост президента призвала Европарламент оказать содействие в организации диалога между Координационным советом по урегулированию политического кризиса в Беларуси и действующим режимом, а также к солидарности с белорусами, гражданским обществом и медиа, которые находятся сейчас под давлением властей.

Она также призвала ЕС содействовать началу международного расследования всех случаев нарушения прав человека в Беларуси, в том числе случаев пыток и бесчеловечного обращения.

«Я призываю вас работать вместе с нами над организацией свободных, честных и справедливых выборов. Выборы должны пройти в соответствии с международными стандартами и под наблюдением национальных и международных наблюдателей, — отметила Тихановская. — Каждая страна должна уважать суверенитет Беларуси. Недопустимо никакое внешнее вмешательство, направленное на недопущение проведения новых выборов или на поддержку нынешнего нелегитимного режима. Но не будем забывать, что защита прав человека и демократии не является вмешательством во внутренние дела».

«Надеюсь, что однажды демократическая Беларусь станет вдохновляющим примером для других. Вместе мы можем создать эту новую Беларусь, которая будет восхищать мир», — добавила Светлана Тихановская.

 
 
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Народ Беларуси никогда не примет итоги прошедших 9 августа выборов, заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, выступая 21 сентября на заседании...
 
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