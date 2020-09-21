Что происходит на российско-белорусских учениях под Брестом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Учения "Славянское братство-2020" проходят на юге Беларуси под Брестом. Белорусские и российские десантники отрабатывают различные задачи, сами учения носят контрдиверсионный характер.

По легенде учений, условный противник нарушил западную границу Союзного государства.

Утром 21 сентября десантники форсировали реку Муховец . Еще одним эпизодом учений стало освобождение захваченного террористами здания. Российские военные прикрывали десантировавшийся белорусский спецназ.

По оценке помощника руководителя учений по десантированию подполковника Сергея Красовского, десантники обеих стран-участниц учений целиком справились с поставленной задачей и продемонстрировали слаженные действия.

На полигоне "Брестский" Россию представляют десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения. Они прибыли в страну 14 сентября.

А для участия в учениях на полигоне "Гожский" под Гродно в Беларусь прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения ВДВ РФ. Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения примут участие более 900 человек.

"Славянское братство" проводится поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2018 году учения проходили в России, а в 2019-м – в Сербии. Однако в этом году правительство Сербии решило на полгода ввести мораторий на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем. По словам сербского министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.

Смотрите на видео, как сегодня проходил один из этапов антитеррористических учений "Славянское братство-2020" на полигоне "Брестский".