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Что происходит на российско-белорусских учениях под Брестом

21.09.2020 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Учения "Славянское братство-2020" проходят на юге Беларуси под Брестом. Белорусские и российские десантники отрабатывают различные задачи, сами учения носят контрдиверсионный характер.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По легенде учений, условный противник нарушил западную границу Союзного государства.

Утром 21 сентября десантники форсировали реку Муховец. Еще одним эпизодом учений стало освобождение захваченного террористами здания. Российские военные прикрывали десантировавшийся белорусский спецназ.

По оценке помощника руководителя учений по десантированию подполковника Сергея Красовского, десантники обеих стран-участниц учений целиком справились с поставленной задачей и продемонстрировали слаженные действия.

На полигоне "Брестский" Россию представляют десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения. Они прибыли в страну 14 сентября.

А для участия в учениях на полигоне "Гожский" под Гродно в Беларусь прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения ВДВ РФ. Всего в учении с российской стороны во втором этапе российско-белорусского учения примут участие более 900 человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Славянское братство" проводится поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2018 году учения проходили в России, а в 2019-м – в Сербии. Однако в этом году правительство Сербии решило на полгода ввести мораторий на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем. По словам сербского министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.

Смотрите на видео, как сегодня проходил один из этапов антитеррористических учений "Славянское братство-2020" на полигоне "Брестский".

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Союзники форсировали реку Мухавец, освободили от террористов захваченное здание – смотрите на видео, как проходят под Брестом учения "Славянское братство".
 
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