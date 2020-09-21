Дом-призрак. Как в полуразрушенной двухэтажке выживают люди

Источник материала: Sputnik Беларусь

Большая часть жильцов 18-квартирного дома на Советской, 78 в Сергеевичах, что в Пуховичском районе, съехала отсюда еще несколько лет назад. В каких условиях пытаются жить оставшиеся, узнали корреспондент Sputnik Станислав Лобатый и фотограф Виктор Толочко.

Жить можно?

Дырявая крыша, трещины на фасаде, развалившийся дымоход, дикая растительность на балконных плитах… Внешне здание выглядит словно локация из постапокалиптического фильма, и жилым его трудно назвать. Большинство квартир пустует, окна забиты досками, а где-то просто завешены полиэтиленовой пленкой. Сейчас в доме живет 7 семей, когда-то их было 18.

Заходим в одну из квартир. На пороге нас встречает Елена – молодая мама двоих детей. Она работает в местном хозяйстве животноводом, в доме на Советской живет чуть больше года. Рассказывает, что в ее квартире, как и других, есть электричество, водопровод, котел для отопления. Не все так плохо?

"Мне эту "халупу" дали от работы, когда устроилась на ферму: надо было где-то жить. Раньше то в общежитии обитали, то у свекрови, но свое жилье лучше, хоть и такое неблагополучное. По сути, наша главная проблема – это прогнившая крыша. Из-за нее в квартире мокро и сыро. На стенах появился грибок, обои начали отклеиваться", – вводит в курс дела девушка.

Елена говорит, что директор местного хозяйства, на балансе которого находится разваливающийся дом, обещал в сентябре-октябре этого года новую крышу. Денег, ожидаемо, на замену кровли не нашлось, и было решено провести частичный ремонт – залатать кусками старого шифера. Но воз и ныне там.

© Sputnik / Виктор Толочко Дом сдали в эксплуатацию в 1971 году, таким он дожил до наших дней

"Сырость в доме не только от дырявой крыши. В здании много пустых квартир, где уже давно никто не живет. Они не отапливаются, поэтому кое-где штукатурка на наших стенах начинает осыпаться. Если присмотреться, возле одной из квартир на втором этаже стена от влажности набухла, и периодически из нее падают кирпичи. А еще огромные дыры в дверных и оконных проемах. Однажды с мужем позвали мастера, чтобы ПВХ-окна установить. Так он отказался. Говорит, если начнет менять, стенка просто рухнет", – продолжает Елена.

"Мы не просим капитальный ремонт – хотя бы косметический"

Еще одна больная тема, набившая оскомину местным жителям, – балконы. Выйти на них, чтобы развесить одежду после стирки, – целое приключение, говорит жительница одной из квартир Лилия Подоляк, в этом доме она проживает 37 лет. Дело в том, что из-за трещин, появившихся в некоторых местах дома, балконные плиты стали разрушаться. Фотограф Sputnik на свой страх и риск вышел на лоджию, чтобы сделать несколько кадров. Стоило конструкции дать слабину, и плита отвалилась бы. Обошлось, к счастью.

© Sputnik / Виктор Толочко Балконы вот-вот готовы обвалиться

"За последний год наш дом обследовали две смотровые комиссии. Они сделали заключение и признали балконы, как и весь дом, неаварийными, но попросили на них не выходить. Дескать, чтобы ничего плохого не случилось. Где вешать одежду тогда?" – задается вопросом пенсионерка.

© Sputnik / Виктор Толочко От сырости из-за протекающей крыши с потолка и стен осыпается штукатурка

На вопрос корреспондента Sputnik о потенциальном переезде в другое место Подоляк отвечает так:

"Я родилась и 60 лет прожила в Сергеевичах. Здесь живут мой сын и внуки. Почему из-за того, что хозяйство не досмотрело дом, я должна куда-то переезжать? Квартиры-то у нас неплохие. И вполне дешевые. За коммуналку ежемесячно отдаю около 15 рублей. Мы не просим делать нам капитальный ремонт – хотя бы косметический!"

Еще одна бывшая работница колхоза Татьяна Примако живет в доме с 1971 года – даты сдачи в эксплуатацию. Ее квартира (кстати, единственная жилая в подъезде) находится на втором этаже, и периодически в ней случаются "потопы". Вода, которая сливается с дымохода после дождя, заливает котел и пол на кухне.

© Sputnik / Виктор Толочко Чердак и вовсе похож на "заброшку" в Припяти

"С начала осени и до конца апреля топлю круглые сутки, чтобы в квартире не было сыро. Даже не представляете, сколько на это уходит денег. Беру три прицепа дров и 3,5 тонны брикетов. На все про все 500-600 рублей", – приводит жесткую арифметику женщина.

Что говорят в хозяйстве?

Долгое время дом находился на балансе одного сельхозпредприятия, а три года назад вместе со всеми активами и пассивами был передан другому хозяйству. "Такое вот печальное наследство досталось нам", – грустно констатирует Андрей Папельский, директор ОАО, которое является новым владельцем, и добавляет: "Мы давно закрыли глаза на то, что в этом доме некоторые не имеют права проживать, поскольку уже не работают в хозяйстве. Мало того, те, кто там проживает, очень недобросовестно относятся к своему имуществу. Досками от пола в брошенных квартирах некоторые умудряются отапливать свои квартиры – это надо же! Некоторые, я знаю, срезали батареи и сдавали на металлолом..."

© Sputnik / Виктор Толочко При этом оставшиеся жильцы не просят делать капитальный ремонт - хотя бы косметический

Тем не менее, приводить здание в порядок, по словам директора, нужно. Только вот пока не представляется возможным.

© Sputnik / Виктор Толочко От козырька над подъездом осталась одна арматура

"В свое время все документы на дом были утеряны, а процедура их восстановления очень длительная и непростая. Сейчас этим и занимаемся – пробуем восстановить все технические характеристики. Без бумаг мы не можем признать дом аварийным или же пригодным для проживания. Соответствующая комиссия, когда все документы будут готовы, примет решение относительно судьбы дома. В случае если его признают непригодным, будем думать, куда селить людей. Возможно, райисполкому придется выделять им социальное жилье. Если же в нем разрешат жить, будем делать косметический ремонт", – констатирует Папельский.

© Sputnik / Виктор Толочко Пока дом постепенно приходит в негодность, хозяйство, на балансе которого он стоит, собирает документацию

Когда дом признают аварийным?

Согласно постановлению №4 Министерства ЖКХ Республики Беларусь от 02.05.2000 г., жилые помещения признаются не пригодными для проживания, если физический износ каменных жилых домов свыше 70%, установленный детальным обследованием в соответствии с техническими нормативными правовыми актами. Также его могут признать аварийным в случае, если устранение основных дефектов невозможно.

© Sputnik / Виктор Толочко Если дом признают аварийным, то его жильцов расселят

Проведением обследования жилых помещений занимаются постоянно действующие межведомственные комиссии исполкомов. В случае признания комиссией дома не пригодным для проживания, его жильцы могут претендовать на строительство жилья с государственной поддержкой.

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