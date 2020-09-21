В Академии управления при президенте новый, суперпатриотичный ректор

Источник материала: Ежедневник

Ректором Академии управления при президенте стал Вячеслав Данилович, который известен тем, что готов трактовать историю в угоду идеологии.

Как заявил Александр Лукашенко, у него имеются претензии к правильной идеологической подкованности государственных управленцев, которых готовит академия, поэтому работу в этом направлении нужно усилить.

По его словам, сейчас «очень не хватает патриотизма в наших людях». Как заявил Александр Лукашенко, в Академии управления в плане идеологии «вообще мышь не должна проползти, там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди». В этом плане новый ректор как раз нужный человек.

Как пишет tut.by , Вячеслав Данилович окончил педагогический университет имени Танка и аспирантуру при нем. Тема его кандидатской диссертации, защищенной в 2000-м: «Дзейнасць арганізацыі „Змаганне“ ў Заходняй Беларусі (1927-1930 гг.)». Первоначально это была белорусская депутатская фракция, которая действовала в польском сейме. Затем в белорусской глубинке появились ее представители.

До 2006-го Данилович оставался в педагогическом университете. Он достаточно рано перешел на административную работу. Вначале он работал на кафедре отечественной и мировой истории, затем возглавлял Управление подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации БГПУ.

В 2006-м Данилович перешел в Институт истории НАН Беларуси - причем сразу на должность замдиректора по научной работе. Говорят, что его продвинул Александр Коваленя, который тогда возглавлял Институт истории и являлся выходцем из педуниверситета.

В феврале 2009-го Александр Коваленя Александрович занял ключевую должность академика-секретаря Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси, то есть стал отвечать за всю гуманитарную сферу в Академии наук. Вместо себя Коваленя оставил Даниловича: с октября 2010 года тот стал исполнять обязанности директора Института истории, в феврале 2011 года возглавил его.

Вячеслав Данилович сразу выделился на фоне предыдущих директоров, так как с 1950-х годов его предшественниками становились доктора наук, а он был лишь кандидатом. Но у него была правильная идеологическая подковка, что и сыграло ключевую роль.

Критики Даниловича отмечают в кулуарах, что на его счету единственная собственная монография, которая вышла еще в 2007 году. Все остальные написаны в соавторстве. Впрочем, защитники директора парируют, что он вынужден выполнять большой объем административной работы.

В последнее время Вячеслав Данилович получил известность своим резким высказыванием о бело-красно-белом флаге. 20 августа 2020 года он заявил в эфире белорусского телевидения, что во время войны флаг использовался белорусскими коллаборационистами.

«Стоит задуматься, к чему ведем с этим флагом. По сути, если мы станем на позиции белорусских национальных коллаборационистов, то… они хотели создать какое-то белорусское государство, но создать под немецким протекторатом. Речь даже не шла, чтобы создать независимое государство. То есть априори говорится о том, что нужно двигаться под этим флагом к какому-то протекторату с внешней стороны,» - заявил Вячеслав Данилович.

В ответ десятки белорусских историков (в том числе более десяти докторов наук) подписали открытое письмо, в котором назвали действия Даниловича «антинаучными» и «антиморальными». Они заявили, что этот поступок поставил директора Института истории «па-за межамі не толькі беларускай грамадзянскай, але і навуковай супольнасці».

Впрочем, это не первое такое публичное высказывание Вячеслава Даниловича. В 2014 году, отвечая на вопросы rg.ru, он заявил, что «славянскому миру брошен серьезный вызов со стороны либерально-демократического Запада. Нас, по существу, пытаются лишить суверенного права выбора своей судьбы, навязывают чуждые нашему менталитету поведенческие принципы и, что самое печальное, нас пытаются разъединить и поссорить». То есть Данилович разделяет так любимую Лукашенко «западную угрозу», поэтому правильно идеологически подкован.

По мнению Вячеслава Даниловича, в современном мире искусственно разжигаются конфликты и нестабильность в Северной Африке, Сирии, Венесуэле и Украине, что «объективно делает актуальным и востребованным опыт и потенциал Союзного государства Беларуси и России».

В январе 2020 года правильная идеологическая подкованность Даниловича была замечена президентом, который объявил директору института благодарность. Более того, разработка «оригинальной концепции истории белорусской государственности», которой в том числе занимался Данилович, вошла в топ-10 достижений белорусских ученых в 2019 году.