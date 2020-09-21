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«А давно она решает, кому рожать?» Беларуски в бешенстве от пресс-секретаря МВД, которая решила их пристыдить

21.09.2020 19:07 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова высказалась о беларусках, которые выходят на протесты: «Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет – то для их создания».

Беларуски в соцсетях решили ответить Ольге – посмотрите, что они ей написали. 

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