«А давно она решает, кому рожать?» Беларуски в бешенстве от пресс-секретаря МВД, которая решила их пристыдить

Источник материала: KYKY

Сегодня пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова высказалась о беларусках, которые выходят на протесты: «Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет – то для их создания».

Беларуски в соцсетях решили ответить Ольге – посмотрите, что они ей написали.