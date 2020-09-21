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Тихановская: Белорусы никогда не признают результаты выборов 9 августа

21.09.2020 19:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Население Белоруссии будет выходить на улицы недели, месяцы или даже годы и никогда не признает Лукашенко действующим президентом, заявила в Европарламенте Светлана Тихановская.

«Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно - недели, месяцы или даже годы», — констатировала Тихановская. - «Мы никогда не вернемся к тому состоянию, в котором мы пребывали в течение 26 лет. Белорусы никогда не признают результаты выборов 9 августа».

Она в очередной раз подчеркнула, что протесты в Беларуси – это «не антироссийские или пророссийские, антиевропейские или проевропейские выступления», а «пробелорусская революция».

 
 
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Население Белоруссии будет выходить на улицы недели, месяцы или даже годы и никогда не признает Лукашенко действующим президентом, заявила в Европарламенте...
 
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