Тихановская: Белорусы никогда не признают результаты выборов 9 августа

Источник материала: АФН

Население Белоруссии будет выходить на улицы недели, месяцы или даже годы и никогда не признает Лукашенко действующим президентом, заявила в Европарламенте Светлана Тихановская.

«Лукашенко надеется, что наш протест иссякнет. Но мы будем продолжать протестовать столько, сколько нужно - недели, месяцы или даже годы», — констатировала Тихановская. - «Мы никогда не вернемся к тому состоянию, в котором мы пребывали в течение 26 лет. Белорусы никогда не признают результаты выборов 9 августа».

Она в очередной раз подчеркнула, что протесты в Беларуси – это «не антироссийские или пророссийские, антиевропейские или проевропейские выступления», а «пробелорусская революция».