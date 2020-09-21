|
«А давно она решает, кому рожать?» Беларуски в бешенстве от пресс-секретаря МВД, которая решила их пристыдить
Источник материала: Партизан
Сегодня пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова высказалась о беларусках, которые выходят на протесты: «Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые оголтело и с упоением визжат среди себе подобных. Так и хочется сказать: «Поберегите свои силы для семей, а если таковых нет – то для их создания».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«А давно она решает, кому рожать?» Беларуски в бешенстве от пресс-секретаря МВД, которая решила их пристыдить
Сегодня пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова высказалась о беларусках, которые выходят на протесты: «Стыдно смотреть и на девушек\женщин-активисток, которые...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)