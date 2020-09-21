ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России стали опрашивать граждан на тему объединения с Беларусью. Но результаты совсем не сходятся

21.09.2020 19:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российские социологи опубликовали сразу несколько исследований, в которых опрашивали жителей своей страны об объединении с Беларусью. Правда, результаты опросов разительно отличаются.



Так, инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», проведенный 20 августа, показал, что 43% россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения с Беларусью как с другим государством, передает РИА Новости.

Почти четверть (22%) хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% — как вхождение Беларуси в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% — как вхождение России в состав Беларуси на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.

А 21 сентября «Интерфакс» опубликовал результаты опроса 16-18 сентября Исследовательского центра Superjob.ru. Согласно ему, более трети граждан РФ (39%) проголосовали бы за объединение России и Беларуси, если бы проводился референдум по этому вопросу; среди россиян в возрасте 45 лет и старше такую позицию занимают больше половины респондентов (53%).

Каждый четвертый россиянин (24%) не поддержал бы идею объединения России и Беларуси, среди сограждан 25-34 лет эта доля составляет 29%. 11% россиян не пошли бы голосовать в случае проведения такого референдума, 26% респондентов затруднились с ответом на вопрос о своем участии в таком голосовании.

В целом, согласно исследованию, 37% россиян внимательно следят за происходящим в Беларуси, 32% участников опроса имеют представление о белорусских событиях в общих чертах. Не следят за нынешними событиями в Беларуси 31% респондентов.

Между тем, как сообщал Телеграф, в Беларуси за 2019 год в Беларуси число сторонников союза с Россией резко снизилось. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого. Согласно опросу, который проводился в декабре 2019 года, доля сторонников союза с РФ снизилась с 60,4% до 40,4%.


Пик падения пришелся с сентября по декабрь 2019 года, когда наиболее сильно обсуждалось возможное углубление интеграции Беларуси и России, число сторонников союза снизилось с 54,8% до 40,4%.

Одновременно усилились проевропейские настроения: число сторонников вступления Беларуси в Евросоюз выросло с 24,4% до 32%.

74,6% белорусов убеждены, что Беларусь и Россия должны быть полностью независимыми государствами, но иметь дружеские отношения с открытой границей, отсутствием виз и таможни. 6,6% опрошенных заявили, что закрытая граница, таможня и визы должны существовать. За объединение двух стран в союзное государство высказались 12,8% респондентов, а за вхождение Беларуси в состав РФ – 3,7%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские социологи опубликовали сразу несколько исследований, в которых опрашивали жителей своей страны об объединении с Беларусью. Правда, результаты опросов...
 
Новости дня
Новости разные
 
БГУ увольняет преподавателя, которая координировала стачком университета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика