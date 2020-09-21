В России стали опрашивать граждан на тему объединения с Беларусью. Но результаты совсем не сходятся

Почти четверть (22%) хотели бы видеть его как объединение двух государств в одно на равноправной основе, 17% — как вхождение Беларуси в состав России на правах одного или нескольких регионов, 1% — как вхождение России в состав Беларуси на правах одного или нескольких регионов. Не дали ответа 12%, а 5% затруднились ответить.

Так, инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник», проведенный 20 августа, показал, что 43% россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, а надо просто поддерживать добрососедские отношения с Беларусью как с другим государством, передает

Каждый четвертый россиянин (24%) не поддержал бы идею объединения России и Беларуси, среди сограждан 25-34 лет эта доля составляет 29%. 11% россиян не пошли бы голосовать в случае проведения такого референдума, 26% респондентов затруднились с ответом на вопрос о своем участии в таком голосовании.

А 21 сентябряопубликовал результаты опроса 16-18 сентября Исследовательского центра Superjob.ru. Согласно ему, более трети граждан РФ (39%) проголосовали бы за объединение России и Беларуси, если бы проводился референдум по этому вопросу; среди россиян в возрасте 45 лет и старше такую позицию занимают больше половины респондентов (53%).

В целом, согласно исследованию, 37% россиян внимательно следят за происходящим в Беларуси, 32% участников опроса имеют представление о белорусских событиях в общих чертах. Не следят за нынешними событиями в Беларуси 31% респондентов.

Между тем, как сообщал Телеграф, в Беларуси за 2019 год в Беларуси число сторонников союза с Россией резко снизилось. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого. Согласно опросу, который проводился в декабре 2019 года, доля сторонников союза с РФ снизилась с 60,4% до 40,4%.









Пик падения пришелся с сентября по декабрь 2019 года, когда наиболее сильно обсуждалось возможное углубление интеграции Беларуси и России, число сторонников союза снизилось с 54,8% до 40,4%.





Одновременно усилились проевропейские настроения: число сторонников вступления Беларуси в Евросоюз выросло с 24,4% до 32%.