На Минском электротехническом заводе повесился работник. Причины пока неизвестны

Источник материала: Tut.by

Работники Минского электротехнического завода рассказали, что у них в одном из цехов повесился сотрудник. Как сообщается, все произошло 19 сентября во время обеда. Почему он это сделал, неизвестно. Но коллеги предполагают, что это может быть связано с проблемами на работе.



pixabay.com

Заводчанина работал сборщиком, ему было 33 года. Коллеги говорят, что ничто в его поведении и настроении не предвещало беды.

— Но 19 сентября он повесился в одном из цехов. Он поднялся по металлической лестнице, которая ведет в комнату контролеров по качеству, сделал петлю и спрыгнул вниз, — рассказал нам один из работников предприятия. — На завод приехало все начальство, в том числе и директор. Стало известно, что за два дня до этого у него был конфликт с одним из начальников.

Еще один работник завода сказал, что Станислав оставил предсмертную записку.

— Он просил никого не винить в своей смерти, — коллега мужчины. — Почему он покончил с собой, никто не знает, мотивы сейчас пытаются выяснить.

По словам работников, к ним на предприятие приезжал священник, читал молитвы возле лестницы, где произошло самоубийство.

— Вчера в морге минской 10 больницы было прощание со Станиславом. Похороны состоялись сегодня на городском центральном кладбище в Вилейке, — рассказывают коллеги Станислава. — У него остался девятилетний сын. Жена говорит, что намерена разобраться в причине смерти мужа.

Друзья Станислава, с которыми нам удалось связаться, пока общаться отказались. Оперативно поговорить с родственниками, как и с руководством Минского электротехнического завода не удалось.