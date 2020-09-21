Две шайбы за первую минуту. Минское «Динамо» обыгрывает дома «Сибирь». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» после паузы, связанной с переносом игры с «Локомотивом», возобновляет участие в Континентальной хоккейной лиге.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минчане здорово начали сезон и восемью баллами в шести матчах входят в лидирующую группу Западной конференции.

А вот сибиряке старт чемпионата провели неудачно. В семи матчах у команды из Новосибирска лишь две виктории.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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