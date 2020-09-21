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Две шайбы за первую минуту. Минское «Динамо» обыгрывает дома «Сибирь». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» после паузы, связанной с переносом игры с «Локомотивом», возобновляет участие в Континентальной хоккейной лиге.
Минчане здорово начали сезон и восемью баллами в шести матчах входят в лидирующую группу Западной конференции.
А вот сибиряке старт чемпионата провели неудачно. В семи матчах у команды из Новосибирска лишь две виктории.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» после паузы, связанной с переносом игры с «Локомотивом», возобновляет участие в Континентальной хоккейной лиге.
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