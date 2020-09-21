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Губернатор Приморья обсудил двустороннее сотрудничество с премьером Беларуси
21.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко и губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудили рост товарооборота между регионами. За последнее время объем совместных продаж вырос на 10%, передает «МИР 24».
Беларусь поставляет в Приморский край карьерные самосвалы, сельхозтехнику, мебель, одежду. Прямые контакты между производителями – фундамент для дальнейшего развития тесных взаимовыгодных отношений России и Беларуси, отметил
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За последнее время объем совместных продаж вырос на 10%.
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