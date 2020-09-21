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Суд не удовлетворил жалобы защиты Колесниковой и Салея на меру пресечения
Источник материала: Навiны
Суд не удовлетворил жалобу защиты члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, координатора штаба Виктора Бабарико Марии Колесниковой и ее адвоката Ильи Салея на меру пресечения.
Рассмотрение жалобы Колесниковой состоялось 21 сентября в суде Партизанского района Минска, сообщила
Сама Мария принимала участие в заседании по видеосвязи через «Скайп». «Она чувствует себя хорошо. Бодра, энергична, активна. Приветствовала группу поддержки в зале своим фирменным знаком — сердечком. Люди в свою очередь поддерживали ее аплодисментами», — отметила адвокат.
Колесникова будет находиться под стражей до 8 ноября. Затем прокурор при необходимости будет принимать решение о продлении меры пресечения, пояснила адвокат.
Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в центре Минска неизвестными в масках. Через несколько часов пропала связь с представителями совета Антоном Родненковым и Иваном Кравцовым. На следующий день стало известно, что всех троих насильно вывезли в Украину, однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт. 9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в СИЗО № 1.
В тот же день, 9 сентября, в Минске по данному делу были задержаны член президиума КС Максим Знак и юрист штаба Бабарико Илья Салей.
Как сообщил
«Завтра, как только получим постановление, поедем к Илье в СИЗО на Володарского, чтобы ознакомить с документом. Потом будем подавать жалобу в Минский городской суд», — рассказал адвокат.
По его словам, после того, как суд не удовлетворил такие же жалобы в отношении Максима Знака и Марии Колесниковой, «этого стоило ожидать, надежды были весьма призрачными».
Илья Салей присутствовал на заседании по видеосвязи. По словам отца, выступил он «очень четко, корректно, чувствует себя хорошо».
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Суд не удовлетворил жалобу защиты члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, координатора штаба Виктора...
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