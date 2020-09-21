Ассоциация европейских операторов связи ETNO объяснила, почему белорусские операторы вынуждены снижать качество интернета по требованию властей

Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи (ETNO) выступила с заявлением по ситуации с отключением интернета в Беларуси и объяснила, почему мобильные операторы вынуждены следовать указаниям локального регулятора.





Начиная с 9 августа ситуация с недоступностью мобильного интернета из-за ограничения пропускной способности услуги передачи данных по требованию властей стала уже привычной для белорусов. Еженедельные отключения, которые происходят в Минске, синхронно производят все операторы по распоряжению уполномоченных государственных органов.

Ассоциация европейских телекоммуникационных операторов связи выразила свою публичную позицию по этому вопросу. В частности, представители Ассоциации прокомментировали ситуацию на примере дейcтвий оператора А1, который является частью холдинга A1 Telekom Austria Group, входящего в ETNO.

Так, в официальном письме-позиции от имени Ассоциации говорится о том, что A1 Telekom Austria Group публично сообщила о сложностях с корректным предоставлением услуг связи, которые испытывает ее дочерняя компания в Беларуси из-за решений регулирующих государственных органов, осуществляющих через уполномоченных провайдеров монопольный контроль над внешним каналом.

«А1, как и все другие мобильные операторы в Беларуси, напрямую зависит от данной контролирующей меры, а принимаемые по ограничениям решения не входят в компетенцию компании. При этом А1 предпринимает все возможные меры по прозрачному информированию своих клиентов о действиях, совершаемых по распоряжению государственных органов. В свою очередь, ETNO сконцентирует свои усилия по противодействию ограничениям властями права на интернет-доступ в Беларуси и продолжит консультации с Советом Европы по этому вопросу», — говорится в официальном письме-позиции от имени Ассоциации.

В документе также приводится публичная позиция холдинга A1 Telekom Austria Group по этому вопросу:

«А1 в Беларуси не может предоставлять услуги связи без доступа к монополизированному государством внешнему каналу — голосовая связь и передача данных как на национальном, так и международном уровнях находятся под контролем уполномоченных государственных органов. Либерализация подхода к использованию внешнего канала связи неоднократно обсуждалась, однако до сих пор все переговоры были безрезультатными. При этом именно либерализация подхода к использованию внешнего канала связи операторами является одним из приоритетных пунктов в вопросе вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию».