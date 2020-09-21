Завтра возможны сбои в работе сервисов на сайте налоговой

Источник материала: Onliner

Сегодня на сайте Министерства по налогам и сборам появилось предупреждение о технических работах. Сообщается, что завтра во второй половине дня некоторые сервисы могут быть недоступны.

«В связи с проведением плановых работ в Республиканском центре обработки данных с 14:00 до 18:00 22.09.2020 возможны сбои в работе сервисов электронного декларирования, личного кабинета плательщика и других сервисов, размещенных на портале МНС», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, 12 сентября в интернете начала распространяться информация о «цифровом возмездии» со стороны виртуального киберобъединения. «Анонимные айтишники» обещали положить сайт Министерства по налогам и сборам, «если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего». Задержания случились, и много. На следующий день у некоторых пользователей возникли проблемы со входом в личный кабинет для юрлиц. Однако в налоговой отрицали информацию о технических сбоях: «Не надо придумывать того, чего нет. Зайдите на сайт и посмотрите: сайт прекрасно работает». Вечером в Telegram-канале «Кибер Партизаны» появилось сообщение: «Мы лишь начали совершать атаку на сайт Министерства по налогам и сборам, пока нашли незначительные уязвимости, которые помогут как минимум нарушить отчетные процедуры».