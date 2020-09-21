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Удобрение, «Белизна» и средство от кротов. Ученый-химик раскритиковал историю об «отравителе» с «площади Перемен»
Источник материала: Onliner
15 сентября Степан Латыпов, житель протестного двора на Червякова, попал в шокирующую ситуацию. Заслонив собой мурал с «диджеями Перемен», он вежливо попросил милиционеров представиться. В следующую секунду его задержали, а через час он стал подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках. После обыска в квартире Степана выводили со стянутыми руками и повязкой на лице, затем он был помещен на Окрестина. В пятницу избрали меру пресечения — заключение под стражу, а в субботу показали сюжет по БТ о том, как Степан собирался отравить милиционеров. Сегодня белорусский химик Сергей Бесараб, старший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси, подробно
Коротко о милицейском сюжете и о том, зачем Латыпову химия
Еще в 2019 году Onliner
«С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных Telegram-каналов. В частности, вынашивал планы обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя, как он сам выразился, чтобы „зашлись блевотиной“», — заявил неназванный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси.
Сегодня белорусский химик Сергей Васильевич Бесараб, старший научный сотрудник Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, опубликовал
Дифосфин, который на воздухе превращается в фосфатное удобрение
Вот как Сергей Бесараб описывает «яд» дифосфин:
«Это бесцветная жидкость, нерастворимая в воде. Встретить это соединение в обычной жизни рядовому беларусу практически нереально, так как вещество на воздухе моментально самовозгорается и превращается в оксид фосфора», — пишет ученый сотрудник и приводит формулу химической реакции.
Затем публикует фотографию мешка народного удобрения — суперфосфата «P2O5», который получается в результате реакции дифосфина с кислородом, и делает вывод, что парень хотел «отравить» участки омоновцев фосфорным удобрением.
«Вещество „дифосфин“ в земных условиях не может выступать ни в качестве боевого отравляющего вещества, ни в качестве яда из-за очень сильной реакционной способности и склонности к практически мгновенному самовозгоранию на воздухе с образованием оксида фосфора. Оксид фосфора обладает свойствами раздражителя при контакте с кожей или в виде аэрозоля. При приеме перорально („через рот“) для мужчины весом 75 кг понадобится около 10,5 грамма. Но „без соевого соуса“ P2O5 будет очень-очень тяжело есть».
Гипохлорит натрия, он же «Белизна»
Еще одно вещество, которое проходило в репортажах под видом ядовитого, — гипохлорит натрия, широко известный под маркой отбеливателя «Белизна».
«На фотографии показан мешок (?) с сорванной фабричной этикеткой, на котором закреплена этикетка явно кустарного производства. В соответствии с этой этикеткой внутри импровизированной емкости находится 25 кг гипохлорита натрия марки А. Все бы ничего, это та самая привычная и знакомая многим с детства „хлорка“. Разбавленный в 2—4 раза (в зависимости от производителя) раствор „гипохлорита натрия марки А“ продается во многих хозяйственных магазинах под названием „Белизна“ и активно используется как самый дешевый отбеливатель и дезинфектант.
Повод для сомнений в адекватности человека, создававшего этикетку, является и наличие на ней значка „радиационная опасность“, которая в принципе не может иметь никакого отношения к „Белизне“, даже в концентрированном виде. Если в воображении допустить, что в растворе могут быть радиоактивные элементы (т. е. любые тяжелые элементы, находящиеся в таблице Менделеева после свинца), то в мешке совершенно не останется гипохлорита натрия, т. к. даже мизерные примеси тяжелых металлов приводят к ускоренному, фактически „взрывному“ разложению хлорноватистой кислоты и исчезновению гипохлоритных ионов.
В сочетании с потом/мочой гипохлорит натрия может образовывать токсичные летучие органические хлорамины, обладающие раздражающим (лакриматорным) действием. Именно из-за них мы чувствуем „вонь от хлорки“ в больницах и бассейнах».
Дакфосал, он же средство от кротов
На видео заметны упаковки специфичного вида, в которые фасуется такой препарат, как
В состав препарата вводится соединение карбамат аммония, которое замедляет разложение соединения алюминия и служит своеобразным индикатором опасности для человека. Аммиак, выделяющийся при разложении этих таблеток, делает нахождение человека рядом практически невыносимым. Резкий, слезоточивый и раздражающий аммиачный запах присутствует уже даже тогда, когда концентрация фосфина в воздухе в 10 раз меньше опасной для человека дозы. Так удается практически полностью исключить вероятность незаметного (скрытного?) отравления фосфином».
Onliner попросил Сергея Васильевича рассказать о своих впечатлениях от озвученной в эфире информации, и вот что он добавил:
— Составлением, скажем так, сценария, занимался человек без химического образования. Если в сюжетах есть такие ляпы, которые могли бы найти даже школьники-олимпиадники по химии, что уж говорить об остальном их содержании.
Недавно соседи арестованного Степана Латыпова записали видеообращение в его поддержку.
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Удобрение, «Белизна» и средство от кротов. Ученый-химик раскритиковал историю об «отравителе» с «площади Перемен»
15 сентября Степан Латыпов, житель протестного двора на Червякова, попал в шокирующую ситуацию. Заслонив собой мурал с «диджеями Перемен», он вежливо попросил...
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