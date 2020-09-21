Удобрение, «Белизна» и средство от кротов. Ученый-химик раскритиковал историю об «отравителе» с «площади Перемен»

Источник материала: Onliner

15 сентября Степан Латыпов, житель протестного двора на Червякова, попал в шокирующую ситуацию. Заслонив собой мурал с «диджеями Перемен», он вежливо попросил милиционеров представиться. В следующую секунду его задержали, а через час он стал подозреваемым по уголовному делу о массовых беспорядках. После обыска в квартире Степана выводили со стянутыми руками и повязкой на лице, затем он был помещен на Окрестина. В пятницу избрали меру пресечения — заключение под стражу, а в субботу показали сюжет по БТ о том, как Степан собирался отравить милиционеров. Сегодня белорусский химик Сергей Бесараб, старший научный сотрудник Национальной академии наук Беларуси, подробно объяснил , почему вещества, показанные в сюжете, не могли использоваться в качестве отравляющих.

Коротко о милицейском сюжете и о том, зачем Латыпову химия

Еще в 2019 году Onliner рассказывал о бизнесе Степана Латыпова — он боролся с борщевиком с помощью ядовитой химии, в защитном костюме и респираторе. О том, что Степан — арборист по профессии, СМИ напомнили и после его задержания. Однако 19 сентября в эфире БТ и ОНТ было сказано , что белорус намеревался использовать ядовитые вещества против милиции. Об этом телеканалам сообщили в МВД.





«С помощью специальных технических средств зафиксированы сведения о намерениях фигуранта применить препараты первого класса опасности, содержащие яд дифосфин, против сотрудников милиции и иных лиц, данные о которых размещены в одном из деструктивных Telegram-каналов. В частности, вынашивал планы обработать отравляющими веществами их земельные участки и дачи, распылить эти вещества вблизи боевых порядков ОМОНа и внутренних войск во время протестных акций, чтобы вывести тех из строя, как он сам выразился, чтобы „зашлись блевотиной“», — заявил неназванный сотрудник ГУБОПиК МВД Беларуси.

Сегодня белорусский химик Сергей Васильевич Бесараб, старший научный сотрудник Института общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, опубликовал статью , где подробно объяснил, почему распыленный дифосфин и другие вещества, показанные по ТВ, не могут служить в качестве ядов.

Дифосфин, который на воздухе превращается в фосфатное удобрение





Вот как Сергей Бесараб описывает «яд» дифосфин:

«Это бесцветная жидкость, нерастворимая в воде. Встретить это соединение в обычной жизни рядовому беларусу практически нереально, так как вещество на воздухе моментально самовозгорается и превращается в оксид фосфора», — пишет ученый сотрудник и приводит формулу химической реакции.





Затем публикует фотографию мешка народного удобрения — суперфосфата «P2O5», который получается в результате реакции дифосфина с кислородом, и делает вывод, что парень хотел «отравить» участки омоновцев фосфорным удобрением.





«Вещество „дифосфин“ в земных условиях не может выступать ни в качестве боевого отравляющего вещества, ни в качестве яда из-за очень сильной реакционной способности и склонности к практически мгновенному самовозгоранию на воздухе с образованием оксида фосфора. Оксид фосфора обладает свойствами раздражителя при контакте с кожей или в виде аэрозоля. При приеме перорально („через рот“) для мужчины весом 75 кг понадобится около 10,5 грамма. Но „без соевого соуса“ P2O5 будет очень-очень тяжело есть».

Гипохлорит натрия, он же «Белизна»

Еще одно вещество, которое проходило в репортажах под видом ядовитого, — гипохлорит натрия, широко известный под маркой отбеливателя «Белизна».





«На фотографии показан мешок (?) с сорванной фабричной этикеткой, на котором закреплена этикетка явно кустарного производства. В соответствии с этой этикеткой внутри импровизированной емкости находится 25 кг гипохлорита натрия марки А. Все бы ничего, это та самая привычная и знакомая многим с детства „хлорка“. Разбавленный в 2—4 раза (в зависимости от производителя) раствор „гипохлорита натрия марки А“ продается во многих хозяйственных магазинах под названием „Белизна“ и активно используется как самый дешевый отбеливатель и дезинфектант.

Повод для сомнений в адекватности человека, создававшего этикетку, является и наличие на ней значка „радиационная опасность“, которая в принципе не может иметь никакого отношения к „Белизне“, даже в концентрированном виде. Если в воображении допустить, что в растворе могут быть радиоактивные элементы (т. е. любые тяжелые элементы, находящиеся в таблице Менделеева после свинца), то в мешке совершенно не останется гипохлорита натрия, т. к. даже мизерные примеси тяжелых металлов приводят к ускоренному, фактически „взрывному“ разложению хлорноватистой кислоты и исчезновению гипохлоритных ионов.

В сочетании с потом/мочой гипохлорит натрия может образовывать токсичные летучие органические хлорамины, обладающие раздражающим (лакриматорным) действием. Именно из-за них мы чувствуем „вонь от хлорки“ в больницах и бассейнах».

Дакфосал, он же средство от кротов

На видео заметны упаковки специфичного вида, в которые фасуется такой препарат, как дакфосал . Вот что пишет о нем Сергей Бесараб: «Это достаточно известный пестицид/акарицид/родентицид, который производится российской компанией ЗАО „Щелково Агрохим“ (РФ). Основное применение на открытом воздухе (т. е. не в хранилищах) — это средство от кротов.





В состав препарата вводится соединение карбамат аммония, которое замедляет разложение соединения алюминия и служит своеобразным индикатором опасности для человека. Аммиак, выделяющийся при разложении этих таблеток, делает нахождение человека рядом практически невыносимым. Резкий, слезоточивый и раздражающий аммиачный запах присутствует уже даже тогда, когда концентрация фосфина в воздухе в 10 раз меньше опасной для человека дозы. Так удается практически полностью исключить вероятность незаметного (скрытного?) отравления фосфином».

Onliner попросил Сергея Васильевича рассказать о своих впечатлениях от озвученной в эфире информации, и вот что он добавил:

— Составлением, скажем так, сценария, занимался человек без химического образования. Если в сюжетах есть такие ляпы, которые могли бы найти даже школьники-олимпиадники по химии, что уж говорить об остальном их содержании.

Недавно соседи арестованного Степана Латыпова записали видеообращение в его поддержку.

