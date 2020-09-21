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Уралов: в Беларуси формируется невидимая политическая сеть

21.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

 

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Уралов: в Беларуси формируется невидимая политическая сеть

В Беларуси формируется невидимая политическая сеть, которая, в отличие от формальных организаций, будет состоять из "первичек" и районных организаций, из людей, которые уже были неоднократно задержаны и оштрафованы, то есть достаточно опытны, считает главный редактор российского портала СОНАР 2050 Семен Уралов. По мнению эксперта, несмотря на "накладность" этого дела, Запад найдет средства для содержания этой сети на ближайший год. 

© Sputnik / Михаил Воскресенский
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"Как показал опыт с Telergam-каналами и Telegram-ботами, эта сетевая история и ее координационные возможности довольно эффективны. На мой взгляд, белорусские эксперты слишком заигрались во внешнеполитическую повестку, мало анализируя внутренние, глубинные процессы создания инструментов прихода к власти. Понятно, что наблюдать за этим не очень приятно, ведь нужно своевременно реагировать на это и задаваться вопросом: что всему этому противопоставить? Есть ли сила и ресурс для предложения обществу образа будущего и адекватных времени и месту идей", – рассуждает Уралов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Комментарий политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Ядро белорусского протеста не только сформировано, но и отрегулировано, полагает политический эксперт Семен Уралов.
 
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