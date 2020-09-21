Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Уралов: в Беларуси формируется невидимая политическая сеть

В Беларуси формируется невидимая политическая сеть, которая, в отличие от формальных организаций, будет состоять из "первичек" и районных организаций, из людей, которые уже были неоднократно задержаны и оштрафованы, то есть достаточно опытны, считает главный редактор российского портала СОНАР 2050 Семен Уралов. По мнению эксперта, несмотря на "накладность" этого дела, Запад найдет средства для содержания этой сети на ближайший год.

"Как показал опыт с Telergam-каналами и Telegram-ботами, эта сетевая история и ее координационные возможности довольно эффективны. На мой взгляд, белорусские эксперты слишком заигрались во внешнеполитическую повестку, мало анализируя внутренние, глубинные процессы создания инструментов прихода к власти. Понятно, что наблюдать за этим не очень приятно, ведь нужно своевременно реагировать на это и задаваться вопросом: что всему этому противопоставить? Есть ли сила и ресурс для предложения обществу образа будущего и адекватных времени и месту идей", – рассуждает Уралов.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК, у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Комментарий политического эксперта Семена Уралова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также: