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Миг-31 перехватили британский самолет-разведчик над Баренцевым морем

21.09.2020 19:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 сен – Sputnik. Два российских истребителя МиГ-31 сопроводили британский самолет-разведчик над Баренцевым морем, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Инцидент произошел в понедельник, 21 сентября: российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Баренцева моря приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения госграницы в воздух были подняты два истребителя МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик R-1 "Сентинел" ВВС Великобритании и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

После разворота иностранного военного самолета от российской границы российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

"Весь полет российских истребителей МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавляется в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический самолет-разведчик R-1 Sentinel ВВС Великобритании.
 
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