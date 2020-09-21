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Стало известно, когда откроется третья линия метро в Минске

21.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Запуск Зеленолужской линии запланирован на конец октября.



В «Минскметрострое» рассказали, когда откроется третья линия в столичном метро. Ее запуск запланирован на конец октября. Об этом сообщили в агентстве «Минск-Новости».

- Зеленолужская линия метро начнет принимать пассажиров уже в конце октября. На данный момент монтаж всех инженерных систем уже завершен. Ведутся только пусконакладочные работы, - рассказал главный инженер электромонтажного управления «Минскметростроя» Александр Головчак.

По его мнению, сроки смещения открытия новых станций произошли из-за того, что нужно было удостовериться в безопасности для пассажиров.

- Все дело в том, что строители метро сдают одновременно пять крупных объектов. Они оснащены суперсовременными инженерными системами. Пусконакладка и монтаж требовали уверенности в их безупречной работоспособности. Безопасность пассажиров и персонала метро превыше всего. У нас не было сбоев в поставке оборудования, материалов и аппаратуры. Все было по графику и в штатном порядке, - пояснил Головчак.

Самой ответственной работой, как рассказал главный инженер «Минскметростроя», можно назвать установку защитных экранов на новых станция метро. Все дело в том, что их работу необходимо синхронизировать с работой поезда, которые прибывает на станцию.
 
Теги: Минск
 
 
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Запуск Зеленолужской линии запланирован на конец октября.
 
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