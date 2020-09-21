Рыбак из Барановичей выловил 16-килограммового карпа

Рыбачил Михаил на озере Новое возле деревни Стригинь в Березовском районе, сообщилрыбак. Ловил на бойлы — рыболовную насадку, которая применяется для ловли карповых.

Карп весом 14,8 кг. Фото: Михаил Мойсей





Свой улов он сфотографировал, а затем выпустил обратно в водоем. Михаил — приверженец карпфишинга: спортивной ловли по принципу «поймал — отпусти», когда любая пойманная рыба аккуратно выводится из воды, укладывается на специальный мягкий мат, освобождается от крючка и отпускается обратно в водоем.





carpfishing.by. Водоем Новое используется для трофейной ловли карпа. Известны случаи поимки особей весом более 20 килограммов. По правилам рыбалки, в течение 15 минут рыбу нужно выпустить обратно в водоем, сообщает





Смотрите, как Михаил Мойсей выпускает карпа весом 14,8 кг: