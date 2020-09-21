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Лукашенко назначил ректоров в медицинские университеты Беларуси

21.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В вузах Беларуси должны учиться и работать только патриотичные и преданные государству люди, заявил Александр Лукашенко сегодня во время согласования назначений ректоров в медицинские университеты страны и в Академию управления при президенте, передает телеканал «МИР 24».

Отныне последней будет руководить Вячеслав Данилович. Ранее он возглавлял Институт истории Национальной академии наук. Лукашенко обратил внимание не только на образовательный процесс в вузах, но и воспитательный.

«Мы даем блестящее образование. Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем и охаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что, дураков берут за границу? Нет, утечка умов. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили, и кто-то едет работать за границу. Последние несколько лет наблюдается обратный процесс: в Беларусь возвращаются люди», – сказал Лукашенко.

В Минске в белорусском медуниверситете сегодня представили нового руководителя. Им стал Сергей Рубникович, теперь уже экс-заведующий кафедрой Медицинской Академии последипломного образования. Ему предстоит повысить конкурентоспособность вуза, увеличить экспорт образовательных и медуслуг.

«Если мы соединим все современные технологии, цифровизацию проведем нашего медицинского университета, соединим новые технологии, наукоемкие технологии привнесем, то, конечно, мы будем в лидирующих позициях на международных рынках медицинского образования», – отметил ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович.

В стране новый и главный санитарный врач. На эту должность согласован Александр Тарасенко. До этого он занимал должность главного санитарного врача Гомельской области.



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Теги: Минск
 
 
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По словам главы государства, в вузах Беларуси должны учиться и работать только патриотичные и преданные государству люди.
 
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