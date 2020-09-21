|
Лукашенко назначил ректоров в медицинские университеты Беларуси
21.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В вузах Беларуси должны учиться и работать только патриотичные и преданные государству люди, заявил Александр Лукашенко сегодня во время согласования назначений ректоров в медицинские университеты страны и в Академию управления при президенте, передает телеканал «МИР 24».
Отныне последней будет руководить Вячеслав Данилович. Ранее он возглавлял Институт истории Национальной академии наук. Лукашенко обратил внимание не только на образовательный процесс в вузах, но и воспитательный.
В Минске в белорусском медуниверситете сегодня представили нового руководителя. Им стал Сергей Рубникович, теперь уже экс-заведующий кафедрой Медицинской Академии последипломного образования. Ему предстоит повысить конкурентоспособность вуза, увеличить экспорт образовательных и медуслуг.
В стране новый и главный санитарный врач. На эту должность согласован Александр Тарасенко. До этого он занимал должность главного санитарного врача Гомельской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам главы государства, в вузах Беларуси должны учиться и работать только патриотичные и преданные государству люди.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)