Правозащитницу Марфу Рабкову признали политзаключенной

Белорусское правозащитное сообщество 21 сентября выступило с совместным заявлением, в котором признало правозащитницу Марфу Рабкову политзаключенной и потребовало немедленного освобождения.

Координатор волонтерской службы правозащитного центра «Весна» Марфа (Мария) Рабкова была задержана 17 сентября Минске сотрудниками ГУБОПиК МВД. Вместе с Рабковой был задержан также ее муж Вадим Жеромский, который позже был освобожден. В квартире, где они живут, был проведен обыск, изъята техника, личные деньги и вещи.

При задержании Рабковой сообщили, что она задержана в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование такой деятельности). Правозащитница была задержана по подозрению в совершении преступления и помещена в ИВС. 19 сентября стало известно о ее переводе в СИЗО № 1 в Минске.

В совместном заявлении правозащитных организаций говорится, что в рамках своей деятельности Рабкова вместе с волонтерами ПЦ «Весна» осуществляла наблюдение за проведением мирных собраний, принимала активное участие в кампании независимого наблюдения «Правозащитники за свободные выборы», участвовала в документировании свидетельств пыток и других жестких видов обращения в отношении задержанных участников акций протеста.

Отмечается также, что на протяжении всей президентской избирательной кампании и после выборов члены ПЦ «Весна» сталкивались с давлением и преследованием со стороны действующей власти: попыткой уголовного преследования, административным арестом и задержаниями. В день президентских выборов 9 августа семь членов региональных отделений «Весны» были подвергнуты произвольным задержаниям в связи с их правозащитной деятельностью.

«Стоит напомнить, что такая деятельность гарантирована правозащитникам Конституций Республики Беларусь, международными нормами в области прав человека, в том числе декларацией о праве и обязанностях отдельных групп, лиц и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, утвержденной Генассамблеей ООН 9 декабря 1998 года», — подчеркивают правозащитники.

Они отмечают, что согласно ст. 12 данной декларации каждый человек имеет право индивидуально и совместно с другими участвовать в мирной деятельности, направленной против нарушения прав человека и основных свобод. Государство должно принимать все необходимые меры в целях обеспечения защиты с помощью компетентных органов любого человека, выступающего индивидуально и совместно с другими, от любого насилия, угроз, расплаты, негативной дискриминации — де-факто или де-юре, давления или любого другого произвольного действия в связи с законным осуществлением его или ее прав, согласно данной декларации.

«В связи с этим мы, представители белорусского правозащитного сообщества, считаем, что лишение свободы Марфы Рабковой было применено в отношении нее исключительно из-за ненасильственной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод», — говорится в заявлении.

Представители белорусских правозащитных организаций заявляют о признании правозащитницы Марфы Рабковой политической заключенной и требуют немедленно освободить ее из-под стражи и прекратить уголовное преследование; пресечь любые попытки давления и преследования в отношении членов ПЦ «Весна» и всех белорусских правозащитников; неукоснительно выполнять свои международные обязательства по обеспечению гарантий осуществления правозащитной деятельности в стране.