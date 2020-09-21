В Чехии белорусу светит 15 лет за участие в оккупации Донбасса









Чешское телевидение . Об этом сообщает





Прокурор утверждает, что Фадеев неоднократно ездил в Украину с октября 2014 г. по май 2016 года, где присоединился к конфликту «с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке, которые стремятся отделиться от Украины и создать отдельную государственную единицу, так называемую Донецкую народную республику».





В обвинительном акте отмечается, что Фадеев имел оружие и выполнял различные военные задачи в рядах так называемой «Республиканской гвардии Донецкой народной республики». Кроме патрулирования, обвиняемый принимал активное участие в боях против украинских войск, защищавших суверенитет и территориальную целостность Украины.





По обвинению, которое ему предъявляют, - терроризм - Фадееву грозит от 12 до 20 лет заключения.





Сам белорус, долгое время живет в Праге, полностью отрицает свою вину, он утверждает, что «хотел помочь людям защититься от так называемых украинских фашистов и не принимал активного участия в боях». В июле, когда процесс начинался, он заявлял, что не принимал непосредственного участия в боях, а только в таких мероприятиях, как патрулирования. По его словам, он стрелял из оружия, полученного от сепаратистов, только в учебном центре в тире. Он также говорил, что не знал, что так называемая Донецкая Народная Республика была провозглашена с нарушением Конституции Украины, и, что украинский парламент считает так называемую ДНР террористической группировкой.



