Глава МИД Литвы критикует ЕС за недостаток согласия по белорусским санкциям

Об этом сообщает

"Сегодняшняя неспособность договориться о санкциях в поддержку белорусов, которые страдают и борются за демократию, подрывает доверие к демократическим ценностям, за которые они борются. Некоторые коллеги не должны связывать вещи, которые не должны быть связаны. Литва будет продолжать настаивать на существенных действиях" - написал Линкявичюс в Twitter.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко. Ожидается, что вопрос санкций обсудят лидеры ЕС на саммите в конце этой недели.





Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель надеется, что санкции удастся утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам.