ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борелль рассказал, когда ЕС может утвердить санкции в отношении Беларуси

21.09.2020 20:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

ЕС надеется утвердить санкции в отношении представителей режима Александра Лукашенко на следующем заседании глав МИД стран ЕС.


Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель после заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

По его словам, на самом деле утверждение санкций даже не было частью повестки дня сегодняшнего заседания, поскольку когда постоянные представители обсуждали этот вопрос единодушия не было. А министры могли утвердить решение о санкциях лишь единодушно.

"Мы провели политическое обсуждение, и на основе этого обсуждения, я думаю, каждый согласится относительно необходимости принять белорусские санкции. И я надеюсь, что на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам это станет возможным. Я сделаю все, что могу, чтобы на следующем Совете ЕС санкции против Беларуси были приняты", - отметил Боррель.


Он отметил, что это уже стало персональным обязательством для него, потому что от этого зависит вопрос доверия к ЕС.

Согласно расписанию, очередное заседание Совета ЕС запланировано на 12 октября.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение по санкциям против представителей режима Лукашенко. Ожидается, что вопрос санкций обсудят лидеры ЕС на саммите в конце этой недели.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕС надеется утвердить санкции в отношении представителей режима Александра Лукашенко на следующем заседании глав МИД стран ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Будьте с белорусским народом": Тихановская гарантировала силовикам безопасность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.09.2020
Mir24.TV Belarus
21.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика