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Мининформации ограничило доступ к очередным 111 сайтам
Источник материала: Навiны
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 111 сайтам за размещение информации о продаже наркотиков.
«Министерство информации 18 сентября приняло решение об ограничении доступа к 111 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — сообщается на сайте министерства.
Отмечается, что такое решение принято по результатам работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел.
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Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 111 сайтам за размещение информации о продаже наркотиков.
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