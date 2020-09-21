Мининформации ограничило доступ к очередным 111 сайтам

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к 111 сайтам за размещение информации о продаже наркотиков.

«Министерство информации 18 сентября приняло решение об ограничении доступа к 111 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что такое решение принято по результатам работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел.