На Минском электротехническом заводе работник покончил жизнь самоубийством

Работники Минского электротехнического завода рассказали, что у них в одном из цехов работник покончил жизнь самоубийством. Причины неизвестны. Как сообщается, все произошло 19 сентября во время обеда. Почему он это сделал, неизвестно. Но коллеги предполагают, что это может быть связано с проблемами на работе.

Заводчанин работал сборщиком, ему было 33 года. Коллеги говорят, что ничто в его поведении и настроении не предвещало беды, передает TUT.by .

«19 сентября мужчина покончил жизнь самоубийством в одном из цехов, — рассказал один из работников предприятия. — На завод приехало все начальство, в том числе и директор. Стало известно, что за два дня до этого у него был конфликт с одним из начальников».

Еще один работник завода сказал, что мужчина оставил предсмертную записку.

«Он просил никого не винить в своей смерти, — сказал коллега мужчины. — Почему он покончил с собой, никто не знает, мотивы сейчас пытаются выяснить».

Вчера в морге минской 10-й больницы было прощание с коллегой. Похороны состоялись сегодня на городском центральном кладбище в Вилейке.