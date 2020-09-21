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Перенесён матч БАТЭ и брестского "Динамо"

21.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Перенесён матч 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и брестским "Динамо". Он должен был пройти на "Борисов-Арене" 27 сентября, однако пройдёт 26 сентября (начало в 20 часов).

Пресс-служба борисовчан сообщает, что АБФФ пошла навстречу брестским динамовцам, которые и просили о переносе. Дело в том, что чемпионов страны 1 октября ждёт матч плей-офф Лиги Европы с болгарским "Лудогорцем". "Динамо" получит ещё один день на восстановление и подготовку.
 
 
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Перенесён матч 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу между БАТЭ и брестским "Динамо". Он должен был пройти на "Борисов-Арене" 27 сентября, однако пройдёт 26 сентября...
 
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