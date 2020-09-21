Пресс-служба борисовчан сообщает, что АБФФ пошла навстречу брестским динамовцам, которые и просили о переносе. Дело в том, что чемпионов страны 1 октября ждёт матч плей-офф Лиги Европы с болгарским "Лудогорцем". "Динамо" получит ещё один день на восстановление и подготовку.