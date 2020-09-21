В Беларуси появился новый политзаключенный

"Наша Нива" . 17 сентября в г. Минске сотрудниками ГУБОПиК была задержана координаторка Волонтерской службы ПЦ «Весна» Марфа Рабкова. Вместе с Марфой был задержан также ее муж Вадим Жеромский, который позже был освобожден, пишет





В квартире, где они живут, был проведен обыск, изъята техника, личные деньги и вещи.





Марфа Рабкова является членом ПЦ» Весна», координаторкой Волонтерской службы организации. В рамках своей правозащитной деятельности Марфа, вместе с волонтерами ПЦ «Весна», осуществляла наблюдение за проведением мирных собраний, принимала активное участие в кампании независимого наблюдения «Правозащитники за свободные выборы», участвовала в документировании свидетельств пыток и других жестких видов обращения в отношении задержанных участников акций протеста.