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В Беларуси появился новый политзаключенный

21.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правозащитница «Весны» Марфа Рабкова признана политической заключенной.



17 сентября в г. Минске сотрудниками ГУБОПиК была задержана координаторка Волонтерской службы ПЦ «Весна» Марфа Рабкова. Вместе с Марфой был задержан также ее муж Вадим Жеромский, который позже был освобожден, пишет "Наша Нива".

В квартире, где они живут, был проведен обыск, изъята техника, личные деньги и вещи.

Марфа Рабкова является членом ПЦ» Весна», координаторкой Волонтерской службы организации. В рамках своей правозащитной деятельности Марфа, вместе с волонтерами ПЦ «Весна», осуществляла наблюдение за проведением мирных собраний, принимала активное участие в кампании независимого наблюдения «Правозащитники за свободные выборы», участвовала в документировании свидетельств пыток и других жестких видов обращения в отношении задержанных участников акций протеста.
 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитница «Весны» Марфа Рабкова признана политической заключенной.
 
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