Кипр назвал условие поддержки санкций ЕС против Беларуси

Кипр готов поддержать общее решение стран Евросоюза по введению санкций против официальных лиц Беларуси, причастных к фальсификации результатов выборов в республике и насилию против протестующих.





В то же время страна настаивает на том, чтобы ЕС ввел ограничительные меры и в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья.