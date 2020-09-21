|
Кипр назвал условие поддержки санкций ЕС против Беларуси
Источник материала: Партизан
Никосия наложила вето на введение ограничительных мер ЕС против Беларуси. По словам главы МИД Кипра, республика не возражает против ограничительных мер против Минска, но настаивает, чтобы их ввели и против Турции, пишет
Кипр готов поддержать общее решение стран Евросоюза по введению санкций против официальных лиц Беларуси, причастных к фальсификации результатов выборов в республике и насилию против протестующих.
В то же время страна настаивает на том, чтобы ЕС ввел ограничительные меры и в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Никосия наложила вето на введение ограничительных мер ЕС против Беларуси. По словам главы МИД Кипра, республика не возражает против ограничительных мер против...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)