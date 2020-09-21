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Кипр назвал условие поддержки санкций ЕС против Беларуси

21.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Никосия наложила вето на введение ограничительных мер ЕС против Беларуси. По словам главы МИД Кипра, республика не возражает против ограничительных мер против Минска, но настаивает, чтобы их ввели и против Турции, пишет Reuters.

Кипр готов поддержать общее решение стран Евросоюза по введению санкций против официальных лиц Беларуси, причастных к фальсификации результатов выборов в республике и насилию против протестующих.

В то же время страна настаивает на том, чтобы ЕС ввел ограничительные меры и в отношении Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземноморья.
 
Теги: Минск
 
 
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Никосия наложила вето на введение ограничительных мер ЕС против Беларуси. По словам главы МИД Кипра, республика не возражает против ограничительных мер против...
 
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