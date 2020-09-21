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Мининформ ограничил доступ к 111 сайтам за размещение информации о продаже наркотиков

21.09.2020 21:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство информации ограничило доступ к 111 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, сообщается на сайте ведомства.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

«Министерство информации 18 сентября 2020 года приняло решение об ограничении доступа к 111 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов», — сообщили в Мининформе.

Отмечается, что решение принято в результате проведенной КГБ работы и в соответствии с письменным уведомлением МВД.

 
 
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Отмечается, что решение принято в результате проведенной КГБ работы и в соответствии с письменным уведомлением МВД.
 
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