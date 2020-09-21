В отношении двоих жителей Жлобина возбудили уголовное дело за оскорбление в соцсетях милиционера

В отношении двоих жителей Жлобина, оскорбивших в соцсети милиционера, возбудили уголовные дела.

По данным пресс-службы МВД, ночью 11 августа в Жлобине водитель задним ходом пытался уехать от сотрудника ГАИ, тот схватился за машину и упал.

В одной из соцсетей опубликовали видео инцидента. Двое пользователей оставили под публикацией оскорбительные комментарии в адрес милиционера.

Авторами оказались 40- и 25-летний мужчины. В отношении них возбудили уголовные дела по факту публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей.