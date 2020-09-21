|
Во дворе «Каскада» концерт, белорусы несут цветы в память о погибших протестующих
Источник материала: Onliner
Сегодня во дворе мини-полиса «Каскад» проходит концерт белорусского рок-музыканта Игоря Варашкевича, легенды 90-х. Послушать фронтмена группы «Крама» собрались несколько десятков человек. Соседи вынесли во двор горячий чай и угощения. После наступления темноты на импровизированную сцену вышли другие музыканты, на волынке и ударных они исполнили фольклорный мотив, а жильцы пустились в пляс.
А так сегодня вечером выглядел импровизированный «мемориал Тарайковского» на станции метро «Пушкинская» в Минске. Фото букетов и плаката на выходе из метро
В Гомеле вечером тоже вспоминали погибших. В городе прошла женская акция, приуроченная к 40 дням с момента гибели Александра Вихора. Женщины планировали возложить цветы и зажечь свечи возле остановки «Площадь Ленина», но милиция настаивала на том, чтобы цветы и свечи были перенесены к Вечному огню. Обошлось без задержаний,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во дворе мини-полиса «Каскад» проходит концерт белорусского рок-музыканта Игоря Варашкевича, легенды 90-х. Послушать фронтмена группы «Крама» собрались...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)