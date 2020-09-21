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Во дворе «Каскада» концерт, белорусы несут цветы в память о погибших протестующих

21.09.2020 21:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня во дворе мини-полиса «Каскад» проходит концерт белорусского рок-музыканта Игоря Варашкевича, легенды 90-х. Послушать фронтмена группы «Крама» собрались несколько десятков человек. Соседи вынесли во двор горячий чай и угощения. После наступления темноты на импровизированную сцену вышли другие музыканты, на волынке и ударных они исполнили фольклорный мотив, а жильцы пустились в пляс.

Во дворе «Каскада» концерт, белорусы несут цветы в память о погибших протестующих





Во дворе «Каскада» концерт, белорусы несут цветы в память о погибших протестующих

Во дворе «Каскада» концерт, белорусы несут цветы в память о погибших протестующих
Во дворе «Каскада» концерт, белорусы несут цветы в память о погибших протестующих




А так сегодня вечером выглядел импровизированный «мемориал Тарайковского» на станции метро «Пушкинская» в Минске. Фото букетов и плаката на выходе из метро опубликовал Telegram-канал «МотолькоПомоги».




В Гомеле вечером тоже вспоминали погибших. В городе прошла женская акция, приуроченная к 40 дням с момента гибели Александра Вихора. Женщины планировали возложить цветы и зажечь свечи возле остановки «Площадь Ленина», но милиция настаивала на том, чтобы цветы и свечи были перенесены к Вечному огню. Обошлось без задержаний, сообщает Telegram-канал «Гомель Перемен».



 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Сегодня во дворе мини-полиса «Каскад» проходит концерт белорусского рок-музыканта Игоря Варашкевича, легенды 90-х. Послушать фронтмена группы «Крама» собрались...
 
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