Во дворе «Каскада» концерт, белорусы несут цветы в память о погибших протестующих

Источник материала: Onliner

Сегодня во дворе мини-полиса «Каскад» проходит концерт белорусского рок-музыканта Игоря Варашкевича, легенды 90-х. Послушать фронтмена группы «Крама» собрались несколько десятков человек. Соседи вынесли во двор горячий чай и угощения. После наступления темноты на импровизированную сцену вышли другие музыканты, на волынке и ударных они исполнили фольклорный мотив, а жильцы пустились в пляс.







































А так сегодня вечером выглядел импровизированный «мемориал Тарайковского» на станции метро «Пушкинская» в Минске. Фото букетов и плаката на выходе из метро опубликовал Telegram-канал «МотолькоПомоги».









В Гомеле вечером тоже вспоминали погибших. В городе прошла женская акция, приуроченная к 40 дням с момента гибели Александра Вихора. Женщины планировали возложить цветы и зажечь свечи возле остановки «Площадь Ленина», но милиция настаивала на том, чтобы цветы и свечи были перенесены к Вечному огню. Обошлось без задержаний, сообщает Telegram-канал «Гомель Перемен».





