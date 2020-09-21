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Латынина: «Будет в итоге большая приватизация Беларуси в пользу путинских друзей»

21.09.2020 21:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Известная журналистка об удивительном умении Лукашенко из самого отчаянного положения извлекать выгоды и о том, чем это закончится для Беларуси.



— Удивительное дело: Лукашенко приехал в Москву загнанным в угол, а вместо аннексии уехал с 1,5 миллиардами долларов, — отмечает Юлия Латынина на Эхе Москвы. — Я много раз говорила, что в то время, как Путин последовательно оказывается более сильным при переговорах с приличными людьми, когда он разговаривает с другими «хулиганами» — не важно, это Муаммар Каддафи или Лукашенко, — они оказываются более сильными.

Даже в отчаянном положении Лукашенко победил самый наглый. И по сути, Лукашенко использовал, как нам это сейчас представляется, народные волнения, чтобы добиться помощи от своего злейшего врага. И с рациональной точки зрения поведение России абсолютно нерационально. Потому что России достаточно было занять позицию: «Всё, парень, ты проиграл выборы», — моментально бы силовики, которые наполовину принадлежат России, отступили бы от Лукашенко.

После чего новые выборы и либо выбирают Бабарико, который просто более удобен России, либо выбирают другу фигуру. Какая бы фигура ни была выбрана в Беларуси, она никогда не сможет кидать Россию так, как кидает Лукашенко.

Но оказалось, что в Кремле не мыслят рационально. Оказалось, что Лукашенко реально продал Кремлю свою версию событий. Он сам убежден, что он набрал 80% голосов и против него враги и Запад. Судя по всему, в Кремле в это, может быть, поверили. И существует сейчас очень большая вероятность, что в итоге Лукашенко просто попользуется Кремлем против протестующих, а потом, как всегда кинет Россию.


Единственное, что я думаю, ему на этот раз не удастся — будет скупка, конечно, Беларуси. Вот этому Лукашенко не сможет противостоять, потому что в Беларуси есть куча государственных предприятий, есть газовая труба, есть заводы, есть тот же «Беларуськалий». А в России есть голодные Ротенберги и прочие.

Я думаю, что будет в итоге большая приватизация Беларуси в пользу путинских друзей.

Но то, что батька смог воспользоваться своей же собственной бедой, своей же собственной революцией, чтобы, говоря простыми словами, в очередной раз надуть Кремль, причем в ситуации, когда в Кремле его ненавидят и в ситуации, когда любой рациональный способ действий подразумевал потворство революции и избавление от батьки. Это, я, конечно, снимаю шляпу.
 
 
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Известная журналистка об удивительном умении Лукашенко из самого отчаянного положения извлекать выгоды и о том, чем это закончится для Беларуси.
 
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