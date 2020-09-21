«Появилась новая Беларусь, которую мир не видел». Тихановская, Ковалькова и Латушко выступили в Европарламенте

Тихановская: «Этим летом появилась новая Беларусь»

До начала заседания в совместном с председателем Европарламента Давидом Сассоли заявлении для прессы Светлана Тихановская подчеркнула, что просит все международное сообщество не признавать законность избрания Александра Лукашенко, так как, по ее словам, он не является законным президентом в глазах белорусского народа.





Светлана Тихановская во время своего выступления показывала присутствующим фотографии с протестов в Минске, когда у стелы «Минск — город-герой» собралось огромное количество людей, а также фотографии избитых после задержания демонстрантов. Также Тихановская продемонстрировала фото с похорон Александра Вихора, который умер, когда находился в ИВС в Гомеле . Затем в ее руках появилась и ставшая знаменитой фотография, где протестующие женщины стали в круг в сцепке напротив силовиков.





— Позвольте мне подчеркнуть еще раз: белорусские волнения — это не геополитическая революция. Они не пророссийские и не антироссийские. Они не проевропейские и не антиевропейские. Это пробелорусская революция. Это демократическая революция. Наши протесты исключительно мирные и ненасильственные. У нас есть пример для мира, как бороться за свободу и демократию. Наше движение, возглавляемое женщинами, охватывает все слои общества — от его низов. Этим летом появилась новая Беларусь: та, которую мир никогда не видел прежде. Мы открыли новую главу в нашей истории, — заявила Тихановская.





Экс-кандидат в президенты заявила, что по-прежнему выступает за освобождение политзаключенных, прекращение милицейского насилия и проведение новых выборов. Она назвала Координационный совет площадкой для диалога и разрешения кризиса, отметив, что власти отказываются разговаривать с его представителями, заставляют их выехать из страны или заключают под стражу.





— Только давление заставит режим вести диалог с людьми. Поэтому мы продолжаем мирно протестовать. Мы придерживаемся ненасильственной дисциплины и хотим, чтобы так продолжалось и дальше. На митингах люди скандируют: «Уходи», «Трибунал» и «Свободы».





По ее словам, белорусы никогда не признают озвученные официальные результаты выборов, а она сама никогда не забудет голоса задержанных, которых избивали и пытали на Окрестина. Тихановская назвала одним из самых важных решений в истории современной Беларуси принятую на прошлой неделе резолюцию Европарламента по ситуации в нашей стране, а также поблагодарила депутатов за «признание Координационного совета в качестве единственного законного органа, ответственного за контроль над мирной передачей власти».





— Я также прошу вас демонстрировать солидарность с народом, поддержать белорусское гражданское общество и СМИ, которые остаются под постоянным давлением властей. Рассмотрите уголовное преследование тех лиц, кто связан с преступлениями против прав человека в Беларуси, таких как изнасилования и пытки. Я составила список людей, участвовавших в жестоком преследовании. Санкции против них могут быть приняты согласно европейскому «Акту Магнитского». Я прошу не финансировать диктаторский режим и перевести программы поддержки в Беларуси из государственных в негосударственные органы. Я также прошу пересмотреть партнерские отношения с государственными организациями, близкими к Лукашенко, — сказала Тихановская.





Ковалькова: Во властной вертикали и среди силовиков уже началось брожение

Вслед за ней слово взяла Ольга Ковалькова. Она заявила, что в нашей стране рождается настоящая европейская нация, а люди противостоят насилию и беззаконию со стороны режима, и рассказала евродепутатам о том, что в Гродно «бандиты в масках силой затянули в автозак женщину на восьмом месяце беременности», а также что власти грозят отбирать детей у тех, кто борется за перемены в Беларуси. Ковалькова призвала приравнять к пыткам условия заключения и содержания Павла Северинца, Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Марии Колесниковой, Максима Знака, Татьяны Каневской и множества других людей, оказавшихся под стражей из-за политических убеждений и гражданской позиции.





По словам Ковальковой, отношения Александра Лукашенко как с Евросоюзом, так и с Россией уже не могут быть прежними.





— Для европейцев услужливые дипломаты представляли Лукашенко как единственного гаранта независимой Беларуси. Но именно Лукашенко подписал союзный договор, втянул Беларусь в военный блок с Россией, уничтожал белорусскую культуру, язык и образование, арестовывал и бросал в тюрьмы патриотов Беларуси. С другой стороны — долгое время Лукашенко грозил России мифической угрозой со стороны Запада. За это режим получал кредиты, дипломатическую, информационную и другую поддержку. Он и сейчас пытается это сделать. Но, по всей видимости, Лукашенко уже порядочно надоел Кремлю, — заявила она.





Ковалькова сказала, что руководство России подталкивает Лукашенко к конституционной реформе. Однако она считает, что Лукашенко не способен к диалогу с народом, поэтому такая реформа возможна только при условии его ухода с высшего поста. По ее словам, во властной вертикали и среди силовиков уже началось брожение, а руководство Беларуси тратит последние средства на обеспечение их лояльности.





Ольга Ковалькова призвала власти ЕС уже сейчас принимать активные меры по оказанию поддержки оппозиционным действующему режиму структурам, а также простым белорусам.





— Мы просим вас вспомнить положения Будапештского меморандума и требовать диалога между белорусским обществом и бывшим президентом при посредничестве ЕС, США и России. В случае обеспечения предметного диалога Европейский союз должен оказать значительную финансовую и организационную поддержку новому демократически избранному правительству Беларуси. А уже сегодня можно вести разговоры об отмене виз для простых белорусов — это была бы хорошая помощь. Мы просим вас подготовить пакет помощи для демократической Беларуси. Режим Лукашенко довел экономику страны до ужасного состояния. Новому демократическому правительству понадобится международная помощь для того, чтобы вывести страну из социально-экономического и политического кризиса, — заявила Ковалькова.









Она вновь повторила тезис о санкциях против ответственных за преступления, прекращение помощи государственным структурам со стороны ЕС, проведении расследования совершенных нарушений прав человека. Ковалькова также попросила провести слушания о ситуации в Беларуси в национальных парламентах стран — членов ЕС и с 5 ноября 2020 года, в соответствии с резолюцией Европарламента, больше не рассматривать Лукашенко руководителем страны (после истечения его нынешнего президентского срока. — Прим. ред.).





Латушко: «Страна, пострадавшая от фашизма в прошлом веке, вновь столкнулась с этой мерзостью в 21-м»

Дальше в Европарламенте по видеосвязи выступал Павел Латушко. Он сказал, что власти Беларуси за время протестов задержали около 12 тысяч граждан, а также заявил, что семь человек за это время погибло (по официальным данным, за время протестов погибли три человека. — Прим. ред.) и есть пропавшие без вести. По его словам, правозащитники располагают информацией о более чем 1800 заявлений о насилии со стороны милиции, а около 800 человек к настоящему моменту выехало в Литву и Польшу, став фактическими беженцами.





— Как бы ни старалась пропаганда, именно действия силовиков сравнивают с нацистским гестапо. Именно материалы государственных СМИ сравнивают с геббельсовской пропагандой. Парадокс: страна, пострадавшая от фашизма в прошлом веке, вновь столкнулась с этой мерзостью в 21-м, — сказал Латушко.





По его словам, репрессиям подверглись более 40 белорусских дипломатов за их гражданскую позицию. Он повторил многие тезисы предыдущих ораторов.





— Я вынес за скобки в своем выступлении Россию. У российской стороны пока, к сожалению, особая позиция: не замечать и не слышать белорусское общество, никого, кроме Лукашенко, несмотря на то что он неоднократно обманывал Россию. Особенно ярко это проявилось в преддверии выборов. Убежден, что другого пути нет, и наши российские партнеры прежде всего в интересах сохранения дружеских отношений прислушаются к голосу белорусского народа. Мы не заинтересованы дружить с Россией против ЕС, также как у нас нет мыслей углублять отношения с ЕС против России, — заявил Латушко.





После выступлений евродепутатов слово вновь было предоставлено членам президиума Координационного совета. Особенно эмоциональна была Ольга Ковалькова: «Без новых выборов мы будем продолжать сидеть в тюрьмах, нас будут выдворять из страны и нас будут избивать. Мы должны выбрать себе президента сами».





Павел Латушко поддержал прозвучавшее предложение о создании информационного центра Координационного совета в Брюсселе для оперативного информирования структур ЕС о ситуации в Беларуси. Латушко подчеркнул важность решения о непризнании Лукашенко президентом Беларуси с 5 ноября структурами Евросоюза — Европарламентом и Еврокомиссией. Он отметил, что подобные решения должны принять также национальные органы в странах — членах ЕС. Латушко заявил, что Евросоюз и Россия должны обеспечить диалог между властями и гражданским обществом, а евродепутаты должны попытаться повлиять на своих российских партнеров для осуществления этого.

